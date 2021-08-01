Burcu Biricik isyan etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burcu Biricik isyan etti

Burcu Biricik isyan etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Güney Ege ve Akdeniz'de peş peşe çıkan yangınların ardından binlerce kişi ormanların yeniden ağaçlandırılması için Tema Vakfı'na fidan bağışı yapmaya başladı. Oyuncu Burcu Biricik ise, Instagram hesabından "Fidan bağışı yapmayın. Yangın sonrası evlerinden olan insanların yardıma ihtiyacı var" dedi.

Mynet'te yer alan habere göre; Manavgat yangını ile başlayan Bodrum, Marmaris, Fethiye, Didim gibi Güney Ege kıyılarını saran orman yangınları Akdeniz'de de pek çok kritik noktadaki orman ve ilçelerde ciddi zararlar meydana geldi. Peş peşe gelen yangın haberlerinin ardından ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar, yanan ormanları yeniden ağaçlandırmak için Tema Vakfı'na bağış yapmaya başladı. Ünlü isimler de konser ve gösterilerinden kazanacağı gelirleri derneğe bağışladı.

Tema Vakfı'nın başlattığı fidan kampanyası sosyal medyada gündem olurken binlerce fidan parası toplandı. Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu Burcu Biricik ise derneklere bağış yapmanın yanı sıra evlerinden olan vatandaşlara kalacak yer ayarlanması için yardım toplanması gerektiğini söyledi.

Instagram hesabından "Bakın arkadaşlar Tema da dahil olmak üzere herhangi bir fidan bağışı kampanyası gerçekten anlamsız... Lütfen enerjinizi bunları paylaşmaya değil, bölgede yanan evlerin sahiplerine, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya harcayın.Ormanlar yeniden fidan dikerek korunamaz. O alanın kendini onarmasını bekleyeceğiz" diyen kişinin paylaşımını kendi hesabından paylaşan Biricik "Herkesin artık cebinden çıkabilecek son 3-5 liralık yardım fidana değil de yangın sonrası evlerinden olan insanların ihtiyaçları için mi kullanılsa acaba" dedi.

Burcu Biricik isyan etti
Burcu Biricik isyan etti

Kaynak: Snob Magazin

Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü
'Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?' diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın
"Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın
Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın
Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Aliyev Ömer Halisdemir Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Demet Akalın Sevda Erginci
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burcu Biricik isyan etti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 20:18:48. #1.15#

title