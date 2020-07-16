Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?
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Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

Son dönemde tartışma konusu haline gelen burçlar hakkında NASA'dan açıklama geldi. Peki, burçlar değişti mi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor? Yeni burç hangisi?

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?
16.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:58

Daha önce gündeme gelen "burçlar değişti" iddiası tekrar gündeme geldi. İddianın tekrar gündem gelme nedeni ise NASA'nın yayınladığı bir blog yazısı. Peki, burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ?

"Eksenel devinim" kavramından dolayı dünyadan görülebilen görülen yıldızların 3 bin yıl öncesine göre değişik konumda yer aldığı ifade ediliyor. Bu da burçları oluşturan takımyıldızlarının da hareket ettiği anlamına geliyor.Yani, binlerce yıl önce hayatımıza giren burçlar söz konusu değişiklikten dolayı değişmiş durumda.

Geçtiğimiz yıllarda NASA resmi sitesinde yer alan ve gençler için kaleme alınan bir makalede benzer bir iddiaya yer verilmişti. Makalede, bu konunun bilimi kapsamamasına rağmen "eğer kapsasaydı bile Dünya'nın ekseni değiştiği için burçlar değişirdi" ifadelerine yer verilmişti.İddia edilen değişime göre, 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. İşte o iddiaya göre yeni burçlar ve yeni burçların tarihleri!

YENİ BURÇLARDA HANGİ BURÇ HANGİ TARİHE DENK GELİYOR?

KOÇ BURCU: 18 Nisan/13 Mayıs

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

BOĞA BURCU: 13 Mayıs/21 Haziran

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

İKİZLER BURCU: 21 Haziran/20 Temmuz

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

YENGEÇ BURCU: 20 Temmuz/10 Ağustos

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

ASLAN BURCU: 10 Ağustos/16 Eylül

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

BAŞAK BURCU: 16 Eylül/30 Ekim

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

TERAZİ BURCU: 30 Ekim/23 Kasım

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

AKREP BURCU: 23 Kasım/29 Kasım

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

YAY BURCU: 17 Aralık/20 Ocak

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

OĞLAK BURCU: 20 Ocak-16 Şubat

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

KOVA BURCU: 16 Şubat/11 Mart

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

BALIK BURCU: 11 Mart/18 Nisan

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

YILAN BURCU: 29 Kasım/17 Aralık

Burçlar değişti mi? Yeni burç hangisi? Yeni burçlarda hangi burç hangi tarihe denk geliyor?

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