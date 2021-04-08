Burçin Terzioğlu , "Her sene yıldız haritamın o senelik çıktısını mutlaka alırım."
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Burçin Terzioğlu , "Her sene yıldız haritamın o senelik çıktısını mutlaka alırım."

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Burçin Terzioğlu , 'Her sene yıldız haritamın o senelik çıktısını mutlaka alırım.'

Dört yaşında beri sektörde olan Burçin Terzioğlu, bu zamana kadar yaşadıklarını ve çocuk bir oyuncu olmanın kendisine kattıklarını içtenlikle itiraf etti.

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk serüveninde "Perihan Abla", "Mahallenin Muhtarları" gibi pek çok kült yapımda da yer alma fırsatı bulan güzel oyuncu; "O zamanlar setin set olduğunu anlamıyordum, bana oyun gibi geliyordu. Şimdi dönüp baktığım zaman ya da bugünden bakınca ben nelerin içerisinde yer almışım diye şimdi idrak edebiliyorum." sözleriyle düşüncelerini ifade etti. Çocuk yaşta girdiği sektörün bugünkü davranışlarını da etkilediğini vurgulayan başarılı oyuncu; "Özellikle çocuk bulunan bir sette çalıştığım zaman çok daha hassas ve ekstra özenli olmaya çalışıyorum. Onun uykusunun gelmesinden, acıktın mı sorusuna verdiği evet cevabına kadar her ayrıntı konusunda maksimum hassasiyet gösteriyorum." diyerek kendi çocuk oyunculuk serüvenine de atıfta bulundu.

Fal baktırmaktan, evrendeki karmaya dair inançlarına kadar pek çok bilinmeyen yönünü de anlatan güzel oyuncu; "Karmaya kesinlikle inanıyorum, ah etmem beddua etmem asla, çünkü evren yapacağını zaten yapıyor, ister üç gün sonra olsun ister üç yıl sonra olsun. Ben de bunu görürüm, duyarım mutlaka." sözleriyle karma felsefesine yakınlığını ifade etti. Fal baktırmak konusunda ise düzenli olarak fal baktırmak gibi bir alışkanlığı olmadığını belirten Terzioğlu; "Bazen bir ortamda lafı geçerse şu şu kişi güzel fal bakıyor diye öyle anlarda kapatırım ben de kahvemi ama benim asıl hayatımdaki düzenli olarak takip ettiğim şey astroloji. Astrolojiye inanıyorum. Her sene gider yıldız haritamın o senelik çıktısını mutlaka aldığını belirtti.

Kaynak: Bültenler

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