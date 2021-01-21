Burçe Gürsel ve evli sevgilisi Rıfat Sarıcaoğlu ayrıldı mı?

Önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Gürsel, "Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor.

Önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş yaparken görüntülenen Gürsel, "Biz 8 yıldır ayrı yaşıyorduk. Rıfat Bey zaten kendi evliliği var ve kendi evinde yaşıyor. Biz ise kendi evimizde yaşıyoruz. Hiçbir zaman birlikte yaşamadık. Son zamanlarda göz önüne olmayınca ayrıldık zannedildi. İlişkimiz bu şekilde sürüyor" dedi.

Kaynak: Hürriyet