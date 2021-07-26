Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı
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Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Haberler | Güncel

Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı Yozgat'ta adına türküler yazılan ve sağlık açısından faydalı olmasının yanı sıra ilaç sanayinde de kullanılan burçak bitkisinin hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı.

Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı

YOZGAT - Yozgat'ta adına türküler yazılan ve sağlık açısından faydalı olmasının yanı sıra ilaç sanayinde de kullanılan burçak bitkisinin hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı.

Yozgat'ta yıllar öncesine kadar ekilen ve hasadı yapılan ancak zamanla unutulup ekilmez olan burçak bitkisinin ekimi ve hasadı yarım asır sonra yapıldı. Merkeze bağlı İnceçayır köyünde yaşayan çiftçi Osman Karaca, 4 dönümlük tarlasına burçak bitkisi ekti ve hasadına başladı. Geleneksel yöntemlerle tırpan yardımı ile burçak bitkisinin hasadını yapan Karaca, burçak tanelerini önce patos yardımıyla ayıracak daha sonra da un haline getirerek kullanıma hazır edecek.

Baklagiller familyasına ait bir tahıl olan ve 50 santimetre uzunluğundaki burçak bitkisinin sağlığa birçok faydasının olduğu da biliniyor. A ve C vitaminleri açısından zengin olan burçak bitkisinin tohumu kurutulup toz haline getirildikten sonra endüstriyel ürünlerde de kullanılıyor. Vücuda kuvvet ve enerji veren burçak bitkisi bunun yanı sıra idrar söktürmeye, anne sütünü artırmaya, cilt lekelerini gidermeye, kırılan kemiklerin daha güçlü şekilde iyileşmesine ve gelişmesine, sırt ve boyun ağrılarına katkı sağladığı biliniyor.

Burçak bitkisi ayrıca hayvan yemi olarakta kullanılıyor.

İzmir'in bir köyünde burçak tohumlarına ulaştığını ve Yozgat'ta 4 dönüm alana ekimini yaptığını söyleyen çiftçi Osman Karaca, "Burçak baklagillerden bir bitki. Tıpkı mercimek ve nohut gibi yetişme özelliğine sahip ve boyu yaklaşık 50 santimetreye kadar uzuyor. Faydası saymakla bitmiyor. En başta kemik gelişiminde ve kas hastalıklarında çok etkili. Bunun yanında bel fıtığının bir numaralı ilacı. Kendim denedim rahatsızlığım vardı şükürler olsun kurtuldum. Bunun yanı sıra çocuk mamalarında kullanılıyor, çocukların gelişimi için. A ve C vitamini yönünden zengin olduğu biliniyor. Anne sütünü artırıyor, ciltteki lekeleri gideriyor ve vücuda zindelik veriyor. Burçak aslında Yozgat'ın anavatanı ancak yaklaşık 70 yıldır bu topraklarda ekilmiyor. Ben de uzun yıllar aradım İzmir'de bir köyde buldum tohumları. Önce ekimini yapıp tohumunu çoğalttım sonra da 4 dönüm yere ektim ve hasadını yapıyorum. Bu tohumları daha da çoğaltarak memleketimize, Türkiye'mize birçok yere ulaştırmak istiyorum. Ekimi ilkbaharda oluyor hasadı da haziran sonu temmuz ortalarında yapıyoruz. Hasadını da tırpan yardımıyla yapıyoruz" dedi.

Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı
Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı
Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı
Burçak hasadı geleneksel yöntemlerle yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül

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