Burç Halife gökdelenindeki yeni yıl şöleni göz kamaştırdı
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Burç Halife gökdelenindeki yeni yıl şöleni göz kamaştırdı

31.12.2020 23:35 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:39
Burç Halife gökdelenindeki yeni yıl şöleni göz kamaştırdı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai'de bulunan ünlü Burc Halife gökdeleninde yeni yıl kutlaması, görsel şölene dönüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Dubai'de bulunan ünlü Burc Halife gökdeleninde yeni yıl kutlaması, görsel şölene dönüştü.

BAE'de Dubai, 2021 yılına Burc Halife gökdelenindeki havai fişek gösterisiyle girdi. Gökdelene yansıtılan görseller ise izleyenleri büyüledi. Koronavirüs kısıtlamalarının gölgesinde gerçekleşen yeni yıl kutlamaları şehrin bir çok noktasına yerleştirilen son teknoloji devasa LED ekranı izleyenleri büyüledi. "Burç Halife" adlı gökdelen 828 metrelik uzunluğu ile dünyanın en yüksek binası ünvanını elinde bulunduruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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