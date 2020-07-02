- Burc Halife camilerin yeniden açılması dolayısıyla ışıklandırıldı
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- Burc Halife camilerin yeniden açılması dolayısıyla ışıklandırıldı

- Burc Halife camilerin yeniden açılması dolayısıyla ışıklandırıldı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), korona virüs salgınında cemaatin namaz kılamadığı camilerin yeniden açılmasını dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan Burç Halife'ye, "Haydi namaza" yazarak kutladı.

02.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:17

- Burc Halife camilerin yeniden açılması dolayısıyla ışıklandırıldı

ABU DABİ - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), korona virüs salgınında cemaatin namaz kılamadığı camilerin yeniden açılmasını dünyanın en büyük gökdelenlerinden biri olan Burç Halife'ye, "Haydi namaza" yazarak kutladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde korona virüsünün yayılmasını engellemek için camilerde namaz kılınması yasaklanmıştı. Camilerin yeniden açılmasını kutlamak için dünyanın en uzun gökdelenlerinden biri olan Dubai'deki Burc Halife rengarenk ışıklarla süslendi. Dubai halkını namaza çağırmak için Burç Halife'nin üzerine ışıklarla "Haydi namaza" yazıldı.

Yeniden açılan camilerde önlemler alındı. Camilerin kademeli olarak yüzde 30 kapasitesi ile açılmasına karar verildi. Camilere gelen cemaate maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralı getirildi.

Öte yandan BAE'de korona virüs yayılmasına engellemek için camiler 16 Mart tarihinde kapatılmıştı. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 49 bin 6, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 316 olarak açıklandı.

- Burc Halife camilerin yeniden açılması dolayısıyla ışıklandırıldı

Kaynak: İHA

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