12.08.2019 17:13

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın karşılaşacakları Olympiakos'u mağlup ederek tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi.

Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Olympiakos'un güçlü bir rakip olduğunu belirterek, "Rövanşa geldik. Kolay bir maç olmayacak ama maalesef ilk maçta istediğimiz neticeyi alamadık." dedi.

İlk maçta İsrailli hakem Orel Grinfeld'in yönetimini eleştiren Gümüşdağ, "İsrailli hakemin ilk 20 dakikadaki yönetimi malum. Böyle bir maça verilmesi de büyük fiyaskoydu. Çok kötü kararlar vererek, gerçekten takımın enerjisini çok düşürdü. Bunlara sığınmanın bir anlamı yok. Biz buraya tur atlamak için geldik. Hepimiz motiveyiz. İnşallah çıkıp, sahada en iyi mücadeleyi verip, turu alıp geleceğiz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmanın kulüp için büyük önem taşıdığının altını çizen Gümüşdağ, "Bizim için önemli bir tecrübe, önemli bir tanıtım. Başakşehir Futbol Kulübü 5 yılı bitirdi, 6. sezonuna gidiyor. 5 yıldır Avrupa'da gerek UEFA Avrupa Ligi'ne, gerekse de Şampiyonlar Ligi ön elemesine kalıyor. Bunlar önemli tecrübeler ve önemli tanıtım argümanları. Futbolun en üst organizasyonu Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi içerisinde olmak Başakşehir'e çok büyük katkılar sağlar." ifadelerini kullandı.

"Biraz sonra haber alacağız"

Olympiakos ile İstanbul'da oynanan ilk maçın ardından soyunma odası koridorlarında kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk ve Kamerunlu Aurelien Chedjou için UEFA'ya itirazda bulunduklarını hatırlatan Göksel Gümüşdağ, "UEFA Disiplin Kurulundan biraz sonra haber alacağız. Maça katılabilecekler mi diye UEFA'dan haber bekliyoruz. Gerekli açıklamayı yaptık. Çünkü kırmızı kart görecek karşılıklı bir konuşma yok. Ben kararın olumlu olacağını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Transferi büyük ölçüde kapattıklarını vurgulayan Başkan Gümüşdağ, "Şu an önümüzde lige başlayacağımız bir süreç var. Az da bir süreç kaldı ama biz genel anlamda transferlerin çoğunu tamamlamış durumdayız. Tabii hocamızla yapacağımız toplantıda, rapor doğrultusunda bir ihtiyaç olursa değerlendiririz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA