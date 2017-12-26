Buray Yeni Yıl Coşkusunu Antalya'da Yaşatacak

"Sen Sevda mısın", "Aşk mı Lazım", "Kimsenin Suçu Yok", "Seni Sevmiyorum Artık" gibi

çok sayıda hit şarkıya imza atan pop müziğin yükselen yıldızı Buray, 2018'i Antalya'da karşılayacak. Başarılı sanatçı, 31 Aralık gecesi Antalya'nın gözde otellerinden Port Nature Luxury Resort Hotel'de sahneye çıkacak.

BU KONSER HAFIZALARDAN SİLİNMEYECEK

Farklı sesi ve güçlü yorumuyla müzik dünyasında önemli bir yer edinen Buray, orkestrası ve özel hazırladığı geniş repertuvarıyla yılbaşı gecesi unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. Başarılı yıldız, yeni yılı eşsiz bir müzik şöleniyle karşılamak isteyenleri eğlenceye doyuracak. Saatler 00.00'a yaklaşırken sevenleriyle geri sayım yapacak olan Buray, şarkılarını da onlarla birlikte seslendirecek.