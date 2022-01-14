Buray'ın son durağı Sri Lanka

2021 yılını konserden konsere ve başarıdan başarıya koşarak geçiren Buray, turne aralarında da dünyayı dolaşıyor. Şimdiye kadar yaklaşık 51 farklı ülkeyi dolaşan başarılı sanatçı, son durağı Sri Lanka oldu.

Yerel halk tarafından minik kuş adı verilen ve kutsal kabul edilen fille birlikte nehirde neşeli anlar yaşayan Buray, Nepal'li rahiplerle birlikte Deli Kız şarkısına yaptığı eğlenceli düetle de büyük beğeni topladı.

Yamaç paraşütü ile Güney Asya semalarında kuş gibi süzülen başarılı sanatçı Buray, tapınak manzaralı müzikal performansının ardından bölgedeki turistler tarafından dakikalarca alkış yağmuruna tutuldu.

Tüm bu anları sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşan Buray, dakikalar içinde yüz binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.