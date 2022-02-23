İZMİR (İHA) - Buray'dan görme engelli Ameliya'ya duygulandıran sürpriz

Ameliya'nın haberini okuyan Buray, soluğu İzmir'de aldı

Hayranı olduğu Buray'ı sesinden tanıdı

Buray ve Ameliya, birlikte piyano çalıp şarkı söyledi

İZMİR - Ünlü sanatçı Buray, kendisiyle şarkı söylemek isteyen 11 yaşındaki görme engelli Ameliya'nın hayaline kayıtsız kalmadı ve İstanbul'dan İzmir'e gelerek Ameliya ile birlikte piyano çalıp şarkı söyledi. Buray'ın okuluna geleceğinden haberi olmayan Ameliya, hayranı olduğu sanatçıyı sesinden tanıyıp büyük şaşkınlık yaşadı. Sevilen sanatçı Buray ve Ameliya, okulda mini bir konser de verdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Damlacık Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ameliya Selma Oğuz; piyano çalıyor, şiirlerine beste yapıyor ve hikaye yazıyor. Derslerinde de oldukça başarılı olan Ameliya, İHA ile yaptığı haberde en sevdiği şarkıcının Buray olduğunu ve ünlü sanatçı ile birlikte şarkı söylemek istediğini ifade etmişti. Haberi görür görmez okul yönetimi ve Ameliya'nın ailesine ulaşan Buray, soluğu İzmir'de aldı. Hayran olduğu sanatçının okuluna geleceğini bilmeyen Ameliya, hiç göremediği Buray'ı şarkı söylemesinden tanıdı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan görme engelli piyanist, Buray'a kendi bestelerini çaldı ve onunla birlikte şarkılar söyledi. Buray'la müzik üzerine sohbet eden Ameliya, daha sonra sevilen sanatçı ile birlikte okulda mini konser de verdi.

"Şarkısını söyleyince Buray olduğunu anladım"

Buray'ın Kış Bahçeleri adlı şarkısını söylemesiyle karşısındaki kişinin hayranlık duyduğu sanatçı olduğunu anlayan Ameliya, "Çok heyecanlandım, mutlu oldum. Böyle bir şey beklemiyordum. Dün bazı arkadaşlarım Buray'ın geleceğini söyledi ama ben inanmadım. Babama sordum, babam da gelmeyeceğini söyleyince 'Zaten Buray İstanbul'dan buraya niye gelsin ki?' diye düşündüm. Şu anda büyük bir heyecan yaşıyorum. Kış Bahçeleri şarkısı, Buray'ın en sevdiğim şarkısı. Şarkısını söyleyince gelenin Buray olduğunu anladım. Onun besteleri çok derin. Çok içten yazıyor. Hayranıyım, besteleri bana ilham oluyor" dedi.

"Buray, rüyalarıma girmişti"

Buray'la tanışmayı uzun süredir istediğini belirten Ameliya, "Çok uzun zamandır hayalini kurduğum şeyin gerçek olmasına şok oldum. Buray benim rüyalarıma girmişti. Rüyamda annem, babam ve Buray, kapıyı çalıyordu. Annem 'Buray'la şarkı söyleyeceksiniz, hazırlan' diyordu. Uyanınca bunun bir rüya olduğunu anlayıp üzüldüm. Bugün ise gerçekten Buray'la şarkı söyledim. Eğer bir hayaliniz varsa ne olursa olsun peşinden gitmelisiniz. Ben geçen seneden bu yana Buray'la görüşmek istiyordum. Gerçekten de hayallerim gerçek oldu. Ona çok hayranım" diye konuştu.

"Haberi okuyunca 'Bu kızı görmek istiyorum' dedim"

Ameliya'nın haberinden çok etkilendiğini dile getiren Buray ise "Sabah haberleri okuyordum. Haberi görünce çok mutlu oldum. İçimde kelebekler uçtu. 'Bu kızı görmek istiyorum' dedim. İstanbul'dan yollara düşüp geldik. Ameliya, çok özel bir yetenek, özel bir ruh. Ona bir sürpriz yapmak istedim. Geldiğimi bilmesini istemedim. Birkaç arkadaşı geleceğimi haber vermiş ama o geleceğime inanmamış. Bugün ise birlikteyiz. Şarkı söylerken çok duygusal anlar yaşadık. Ameliya'nın benim bestelerimi çalıp söylemesi ilham verici. Tüylerimiz diken diken oldu. Benim için sihirli bir andı. Ameliya çok yetenekli. Kulağı çok iyi. Standartların üzerinde bir yeteneğe sahip. Kendi besteleri de çok güzel" ifadelerini kullandı.

Ameliya'ya key-board hediyesi

Ameliya ile uzun süre sohbet eden Buray, söz ve bestesi Ameliya'ya ait olan şarkıları da dinledi. İkili, müzik üzerine konuşup piyano ile çeşitli şarkılar söyledi. Ameliya'ya key-board hediye eden sevilen sanatçı, daha sonra Ameliya ile birlikte okulda mini bir konser vererek Aşk mı Lazım ve Kış Bahçeleri adlı şarkılarını söyledi.