Buray, 23 Nisan için "Türkiye'nin Çocukları" şarkısını besteledi Genç şarkıcı Buray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamalarına özel "Türkiye'nin Çocukları" şarkısını besteledi.

Genç şarkıcı Buray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamalarına özel "Türkiye'nin Çocukları" şarkısını besteledi.

Buray, sözlerini Gözde Ançel'in kaleme aldığı şarkıyı, çocuklardan oluşan bir koroyla birlikte tüm dünya çocukları için seslendirdi.

Genç şarkıcı, ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için 23 Nisan akşamı saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı'nın birlikte okunmasının ardından, www.turkiyenincocuklari.org ile Youtube hesabından canlı konser verecek.

Kaynak: AA