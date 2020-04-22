Buray, 23 Nisan için "Türkiye'nin Çocukları" şarkısını besteledi
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Buray, 23 Nisan için "Türkiye'nin Çocukları" şarkısını besteledi

Genç şarkıcı Buray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamalarına özel "Türkiye'nin Çocukları" şarkısını besteledi.

22.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:46
Buray, 23 Nisan için 'Türkiye'nin Çocukları' şarkısını besteledi

Genç şarkıcı Buray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamalarına özel "Türkiye'nin Çocukları" şarkısını besteledi.

Buray, sözlerini Gözde Ançel'in kaleme aldığı şarkıyı, çocuklardan oluşan bir koroyla birlikte tüm dünya çocukları için seslendirdi.

Genç şarkıcı, ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla TBMM'nin açılışının 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için 23 Nisan akşamı saat 21.00'de balkonlardan İstiklal Marşı'nın birlikte okunmasının ardından, www.turkiyenincocuklari.org ile Youtube hesabından canlı konser verecek.

Buray, 23 Nisan için 'Türkiye'nin Çocukları' şarkısını besteledi

Kaynak: AA

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