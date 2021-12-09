"Burası" sergisi Yapı Kredi Kültür Sanat'ta tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Kültür Sanat'ın galeri katında sanatseverlerin beğenisine sunulan "Burası" sergisinde yer alan eserler, düzenlenen sergi turuyla tanıtıldı.

Katılımcılara sergiyi gezdiren ve eserlere ilişkin bilgiler veren küratör asistanı Elif Erdoğan, sergiye ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Sergide hem daha önce yapılmış eserlerin hem de pek çok yeni yapıtın yer aldığını belirten Erdoğan, serginin izleyiciyi tarihi ve güncel imgelerin izini sürerek kent ve ekoloji çerçevesinden İstanbul'u düşünmeye davet ettiğini söyledi.

İBB Kent Müzesi Koleksiyonu ve Atatürk Kitaplığı arşivlerinden bir seçkinin sanatseverlerle buluştuğuna dikkati çeken Erdoğan, kenti doğal çevre açısından yaşadığı tarihsel, kültürel ve mekansal dönüşümlere dikkat çekerek ele alan sergide çağdaş sanat yapıtlarının da bulunduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Sergide koleksiyon ve arşiv seçkisiyle birlikte, çağdaş sanatçıların yapıtları doğa, ekoloji ve çevre adaleti temalarını çeşitli perspektiflerden yorumluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Düşünce aşaması 2 sene önce başlayan sergi için yeni üretilen eserlerin de son 1 yılda ortaya konulduğu bilgisini veren Erdoğan, sergi boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikleri çevrim içi kanallardan takip edilebileceğini sözlerine ekledi.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan, küratörlüğünü Kevser Güler'in üstlendiği "Burası" adlı sergi, 27 Şubat'a kadar görülebilecek.