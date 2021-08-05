Burası İstanbul değil Tekirdağ
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Burası İstanbul değil Tekirdağ

Burası İstanbul değil Tekirdağ
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım çalışması yapılan güzergahın yollarının daraltılması sebebiyle kentte İstanbul trafiğini aratmayan görüntüler ortaya çıkıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım çalışması yapılan güzergahın yollarının daraltılması sebebiyle kentte İstanbul trafiğini aratmayan görüntüler ortaya çıkıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Süleymanpaşa ilçesindeki meydan düzenlenmesi sebebiyle Hükümet Caddesi üzerinde bulunan binaların yıkım işinden dolayı cadde üzerindeki yol daraltıldı. Yolun daraltılması sebebiyle yıkım işinin başlamasından bu yana bölgede her gün trafik çilesi yaşanıyor. Öğle saatlerinde yoğunlaşan trafik sebebiyle İstanbul trafiğini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Yıkım alanında uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler 100 metrelik bir alandan geçmek için dakikalarca bekliyor.

"İstanbul gibi oldu"

Yolun daraltılmasından dolayı oluşan yoğunluk, trafik yoğunluğu haritalarına da yansıdı. Haritaya yansıyan bölgede trafik yoğunluğunun koyu kırmızı renge neden olduğu gözlendi.

Trafik çilesi çeken vatandaşlar duruma tepki göstererek, "Burası da artık İstanbul gibi oldu. Tekirdağ yaşanmaz bir şehir oldu" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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