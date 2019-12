Burası Cennet Olmalı Filmi

11.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:58

Elia Suleiman, kendisine Filistin’den başka bir vatan aramak için yola koyulur. Ancak onun yeni bir yaşam vaadi, kısa süre içerisinde bir hatalar silsilesine dönüşür. Filistin’den başlayıp, New York, Doha ve Paris’e seyahat eden Suleiman, gittiği yerlerdeki bir şeyin ona evini hatırlattığını fark eder. Polis, sınır kontrolleri ve ırkçılık gittiği her yerde onunla birliktedir. Yeni bir topluma entegre olabilmek için elinden geleni yapan Suleiman, herkesin ona sürekli nereden geldiğini hatırlatması ile karşı karşıya kalır. Ait olma arayışı içinde olan Suleiman, gerçekten nereye evim deriz sorusuna yanıt bulmaya çalışır.

Yönetmen: Elia Suleiman

Senaryo: Elia Suleiman

Oyuncular: Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim, George Khleifi, Ali Suliman, Faris Muqabaa, Yasmine Haj, Asmaa Azaizeh, Grégoire Colin, Vincent Maraval, Claire Dumas , Antoine Cholet, Eric Cornet, Yumi Narita, Kengo Saito, Stephen McHattie, Raia Haidar, Fadi Sakr, Kwasi Songui, Guy Sprung, Nancy Grant , Alain Dahan, Gael García Bernal, Ossama Bawardi, Wisam Zoabi, Ghali Yamani, Jude Heib, Waseem Khoury, Awsm Onallah

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: It Must Be Heaven

Yapımcı Firma: Zeyno Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, Katar, Almanya, Kanada, Türkiye, Filistin

Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca, İbranice

Filmin Süresi: 97 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 21.02.2020



Kaynak: InterSinema.com