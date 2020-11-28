"Burası Burdur Doğada Dur 2" eTwinning Proje Ekibi Doğa Yürüyüşünde
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"Burası Burdur Doğada Dur 2" eTwinning Proje Ekibi Doğa Yürüyüşünde

28.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:54

"Burası Burdur Doğada Dur 2!" eTwinning Proje Ekibi, Burdur Gölü'ne doğa yürüyüşü düzenledi.

"Burası Burdur Doğada Dur 2!" eTwinning Proje Ekibi, Burdur Gölü'ne doğa yürüyüşü düzenledi.

Proje kurucuları Şule Pesen ve Tuğba Tetik'in organize ettiği yürüyüşe Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Ceylan, proje öğrencileri ile öğrenci velileri katıldı. Doğa yürüyüşü, Burdur Kent Ormanı, Kuş Gözlem Evi ve Burdur Gölü çevresinden oluşan 8 kilometrelik bir parkurda maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Salih Ceylan doğa yürüyüşü nasıl yapılır, doğa yürüyüşünde nelere dikkat edilmesi gerekir, yürüyüş güzergahlarının seçilmesi hakkında projedeki öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirdi. Ayrıca Türkiye'nin deprem kuşakları, fay hatları, Burdur Gölü'nün oluşumu ve yapısı hakkında açıklamalar yaparken Burdur Gölü'nün kurumasına da dikkat çekti. Katılımcıları, erozyon oluşumu hakkında bilgilendirerek ağaç dikmenin önemine değindi. Öğrenci velileri bu gibi etkinliklerin tekrarlanmasını istediklerini, pandemi döneminde çocukların evde çok sıkıldıklarını, doğa yürüyüşü sayesinde hem doğayı keşfettiklerini hem de arkadaşlarını gördükleri için çok mutlu olduklarını belirttiler. Proje kurucuları Şule Pesen ve Tuğba Tetik'in Prof. Dr. Salih Ceylan'a teşekkürleri ile doğa yürüyüşü sona erdi. - BURDUR

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'Burası Burdur Doğada Dur 2' eTwinning Proje Ekibi Doğa Yürüyüşünde
'Burası Burdur Doğada Dur 2' eTwinning Proje Ekibi Doğa Yürüyüşünde
'Burası Burdur Doğada Dur 2' eTwinning Proje Ekibi Doğa Yürüyüşünde
'Burası Burdur Doğada Dur 2' eTwinning Proje Ekibi Doğa Yürüyüşünde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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