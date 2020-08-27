HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Burası Antep değil, Aydın

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bin dekarlık alanda üretimi yapılan Antep Fıstığı hasadı başladı.

Burası Antep değil, Aydın
27.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 27.08.2020 10:52

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bin dekarlık alanda üretimi yapılan Antep Fıstığı hasadı başladı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 1956 yılında küçük çaplı üretimine başlanan Antep Fıstığı son yıllarda bölgenin ana gelir kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. Hacıköseler Mahallesi başta olmak üzere diğer mahallelerde de üretimi yapılan Antep Fıstığı üretiminde yeni sezonun ilk hasadı gerçekleşti.

Aydın'a 45 kilometre uzaklıktaki kırsal Hacıköseler Mahallesi, ürettiği Antep fıstığı ile Aydın ekonomisine katkı sağlıyor. Son yıllarda mahalledeki Antep fıstığı üretimi miktarının giderek arttığı mahallede, hasat dönemi başladı.

Yıllık 150 ton Antep Fıstığı üretimi ile Aydın ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade eden Yenipazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlhami Ercan, "Yaklaşık 850-1000 dekar alanda dikili bulunan arazilerden yıllık yaklaşık 150 ton Antep Fıstığı hasat ediliyor. Ağaçlar yaklaşık 30-40 yıllık ve melengeç aşılama. İlçeye 26 km uzaklıktaki Hacıköseler Mahallesi ürünün en yoğun olduğu bölge, bu bölgenin rakımı ise 700-800 rakım aralığında. Çeşit olarak Siirt çeşidi fazla aynı zamanda kırmızı çeşitte var. Yeni sezonun ilk hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem ise "Antep Fıstığında hasat dönemi başladı. Tüm üreticilerimize kolaylık ve bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti Ekonomi
Antalyalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'ye bin katı fiyat biçti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Güncel
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Medya
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Dünya
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti olmayacak Ekonomi
Uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma hakkı tanınan kamu personelinin mali haklarında ve maaşında kesinti...
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 4 ölü
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 4 ölü
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Turistin 500 dolarını 'tırnakçılık' yöntemiyle çalan taksici kameralardan yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 6 kritik il için gece yarısı paylaşımı: Talimatı verdik
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
İstanbul'un göbeğinde dehşet anları kamerada! Çarptığı küçük kızın üzerinden geçip kaçtı
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Tüfekle kovalanan kadını, vicdanlı esnaf kurtardı
Bir kadın cinayeti daha işlenecekti! Tüfekle kovalanan kadını, vicdanlı esnaf kurtardı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Erdoğan'ın dünkü sert sözleri sonrası Türkiye'den NAVTEX hamlesi! Atış eğitimi yapılacak
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Oğlundan Nihat Hatipoğlu'nun yoğun bakımda olduğu iddialarına yanıt: İtibar etmeyin
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Gökçe Bahadır, 3,5 milyon lira karşılığında reklam yüzü oldu
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber
TikTok CEO'su Mayer istifa etti
TikTok CEO'su Mayer istifa etti
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
İşlek caddeleri trafiğe kapatan magandalar terör estirdi
İşlek caddeleri trafiğe kapatan magandalar terör estirdi
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Donald Trump Süleyman Soylu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Halit Ergenç Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Jose Sosa Metin Oktay Sinan Gümüş Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Eylül Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Burası Antep değil, Aydın - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 10:52:45. #1.15#
title