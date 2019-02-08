Buram Buram Safiye Ayla Kokan Gece

Hayatını müziğe ve eğitime adayan Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Safiye Ayla ölümünün 21. yılında unutulmadı. Sanatçının tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV)'in düzenlediği "Safiye Ayla'yı Anma Etkinlikleri Haftası'' kapsamında ünlü sanatçı için Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde anma gecesi gerçekleştirildi.

Safiye Ayla'nın tüm mal varlığını bağışladığı Türk Eğitim Vakfı (TEV), Ayla için 14 Ocak'tan bu yana düzenlediği etkinliklerin sonuncusunu 6 Şubat'ta Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirdi. Gecenin açılışında konuşma yapan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, ''Safiye Ayla Hanım'ın 1968'de yaptığı vasiyetine istinaden vefatının ardından 2000 yılından bugüne verilen toplam burs sayısı 1692 oldu. O'nu yeni nesillere tanıtmak arzusuyla bu özel projeye imza atmanın heyecanı içindeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Gecede, yaklaşık bir ay boyunca devam eden anma etkinliklerinde katkısı bulunan isimlere teşekkür plaketi sunuldu. Safiye Ayla'yı Anma Etkinlikleri Haftası'na gönülden katkı sunan ve etkinlikler için Ayla'nın en sevdiği çiçeklerden ortam kokusu yaratan MG International Fragrance Company adına Kurumsal İletişim Müdürü Duygu Beşbıçak plaket almak üzere sahnedeydi.

MG International Fragrance Company'nin ürettiği özel ortam kokusunun tüm salonu kapladığı gecede, Ayla'nın hayatını 38 dakikada anlatan ''Muganniye Safiye'' mini belgeseli gösterildi. Gecenin ikinci bölümünde de, TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı Esra İçöz'ün katılımıyla Müzik Dostları Topluluğu konseri davetlilerle buluştu.

Kaynak: Bültenler