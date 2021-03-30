Burak yok mu? Burak Yılmaz Türkiye Letonya maçında oynayacak mı?

Milli yıldızımız Burak Yılmaz'ın Letonya karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Burak Yılmaz Türkiye Letonya maçında oynayacak mı? Burak yok mu? İşte, son bilgiler…