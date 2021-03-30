Burak yok mu? Burak Yılmaz Türkiye Letonya maçında oynayacak mı?
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Burak yok mu? Burak Yılmaz Türkiye Letonya maçında oynayacak mı?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Burak yok mu? Burak Yılmaz Türkiye Letonya maçında oynayacak mı?

Milli yıldızımız Burak Yılmaz'ın Letonya karşısında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Burak Yılmaz Türkiye Letonya maçında oynayacak mı? Burak yok mu? İşte, son bilgiler…

Türkiye Letonya maçı hakkında detaylar merak edilirken Burak Yılmaz'ın oynayıp oynamayacağı merak edildi. Peki, Burak yok mu? Burak Yılmaz Türkiye Letonya maçında oynayacak mı?

BURAK YILMAZ TÜRKİYE LETONYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Aspor'un haberine göre; 35 yaşındaki milli yıldızın gribal enfeksiyon geçirdiği ve Letonya maçında olup olmayacağının maç saatinde netleşeceği ifade edildi.

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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