Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı ikilisi iş başında!
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Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı ikilisi iş başında!

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
Burak Yılmaz Yusuf Yazıcı ikilisi iş başında!

Monaco'yu sahasında 2-1 deviren Lille'de, takımın ikinci golünü Yusuf Yazıcı kaydederken, asisti ise Burak Yılmaz yaptı.

Monaco'yu sahasında 2-1 deviren Lille'de, takımın ikinci golünü Yusuf Yazıcı kaydederken, asisti ise Burak Yılmaz yaptı.

Fransa Ligue 1'in 13. hafta mücadelesinde Lille, sahasında Monaco'yu 2-1 mağlup etti. Mücadeleye milli yıldızlar Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı damga vurdu. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin ikinci yarısında Lille, 53. dakikada Jonathan David'in golü ile 1-0 öne geçti. Daha sonra 63. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın asistiyle 65'te skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekibin tek sayısını maçın uzatma bölümünde Pietro Pellegri kaydetti.

Bu skorla Lille puanını 26'ya çıkarırken, Monaco ise 23 puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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