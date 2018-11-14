Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın Maliyeti 45 Milyon!
Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Onur Kıvrak yıllık 2,5, Burak Yılmaz ise 5 milyon euro kazanıyor. Toplamda bu iki yıldızın yıllık maliyeti, Türk parası ile yaklaşık 45 milyon lira.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Bu oyuncular, bordo-mavili takımdan yüklü miktarda para kazanıyor.
Trabzonspor'da yıllık garanti maaşı 3,5 milyon euro olan Burak, bonuslar ve maç başılarla senede yaklaşık 5 milyon euro kazanıyor. Onur ise 'feda' döneminde ücretini 2 milyon 250 bin euroya düşürmesine rağmen, maç başılarla 2.5 milyon euroyu geçiyor.Toplamda bu iki yıldızın yıllık maliyeti, Türk parası ile tam 45 milyon lira.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (2)
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turkıyenın en ıyı kalecısıyle en ıyı forvetını bedava mı oynatacaktık? nedır kı bu haberdekı amac?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Burak 5mi? YuhCevap Yaz 1 Yayından Kaldır