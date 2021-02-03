Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'dan bebek müjdesi

İki kez ayrılıp barıştığı ve 2014-2018 yılları arasında evli kaldığı İstemi Atilla ile yeniden barışan Burak Yılmaz üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Fransa'nın Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz üçüncü kez baba olmak geri sayıma geçti.





2014-2018 yılları arasında evli kaldığı ve iki kez ayrılıp barıştığı eski eşi İstemi Atilla Paris'te nikah masasına oturmaya hazırlanan milli futbolcu, müjdeli haberi geçtiğimiz ay öğrendi.





SADECE YAKIN ÇEVRESİ BİLİYOR

4 yıl süren evliliklerinde Derin ve Nazlı adında iki kız çocuk sahibi olan çiftin, üçüncü çocuk haberini sadece yakın çevresine verdiği öğrenildi.





Kaynak: Snob Magazin