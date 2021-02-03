Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'dan bebek müjdesi
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Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'dan bebek müjdesi

03.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:51
Burak Yılmaz ve İstemi Atilla'dan bebek müjdesi

İki kez ayrılıp barıştığı ve 2014-2018 yılları arasında evli kaldığı İstemi Atilla ile yeniden barışan Burak Yılmaz üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Fransa'nın Lille takımında forma giyen Burak Yılmaz üçüncü kez baba olmak geri sayıma geçti.

2014-2018 yılları arasında evli kaldığı ve iki kez ayrılıp barıştığı eski eşi İstemi Atilla Paris'te nikah masasına oturmaya hazırlanan milli futbolcu, müjdeli haberi geçtiğimiz ay öğrendi.

SADECE YAKIN ÇEVRESİ BİLİYOR

4 yıl süren evliliklerinde Derin ve Nazlı adında iki kız çocuk sahibi olan çiftin, üçüncü çocuk haberini sadece yakın çevresine verdiği öğrenildi.

Kaynak: Snob Magazin

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