Burak Yılmaz, Trabzonspor'a İhtar Çekti

Trabzonspor'da Burak Yılmaz alacakları nedeniyle bordo-mavili ekibe ihtar çekti.

Trabzonspor'da sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak edilen golcü futbolcu Burak Yılmaz, son olarak Almanya'da ameliyat olmuştu.

SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETMİŞTİ

Bordo mavililerde Genel Koordinatör Özkan Sümer'in "Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil" sözlerine gönderme yapan Burak, 'Benimle alakalı ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar yapmak yerine, arayıp da geçmiş olsun demeyi düşündünüz mü?' şeklinde bir tweet paylaşmıştı.

Bu krizin yankıları daha soğumamışken yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde kulübe kendisine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle ihtar çektiği öğrenildi.