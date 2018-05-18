Burak Yılmaz, Trabzonspor'a İhtar Çekti
Trabzonspor'dan ayrılması gündemde olan ve son olarak Almanya'da ameliyat olan golcü futbolcu Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle Trabzonspor'a ihtar çekti.
Trabzonspor'da Burak Yılmaz alacakları nedeniyle bordo-mavili ekibe ihtar çekti.
Trabzonspor'da sezon sonu takımda kalıp kalmayacağı merak edilen golcü futbolcu Burak Yılmaz, son olarak Almanya'da ameliyat olmuştu.
SOSYAL MEDYADAN SİTEM ETMİŞTİ
Bordo mavililerde Genel Koordinatör Özkan Sümer'in "Burak ile ilgili net bir bağlantı, bizim tarafımızdan net karar ortaya çıkmış değil" sözlerine gönderme yapan Burak, 'Benimle alakalı ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar yapmak yerine, arayıp da geçmiş olsun demeyi düşündünüz mü?' şeklinde bir tweet paylaşmıştı.
Bu krizin yankıları daha soğumamışken yıldız futbolcunun geçtiğimiz günlerde kulübe kendisine ödeme yapılmadığı gerekçesiyle ihtar çektiği öğrenildi.
YORUMLAR (4)
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Bir adamda karekter olmalı. Bir yere ait olmalı para için takımı satmamali.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu dunya da herkes hakkına razı olacak kardeş,yapcak bisey yok hem cok malın cok hesabı olurCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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NE OLDU EVİME DÖNDÜN AİT OLDUĞUM YER DİYORDUN PARA İŞİN İÇİNE GİRDİMİ TANIMAM AİLE DİYORSUN VIRAK YILMAZ ..BETER OL HAMSİSPORCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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haberde gecen paralara bak mılyon eurolar bende 1600 tl maas alıyorum patron bu ay 100 tl zam yapmıs 1700 tl oldu...Patronda bu ay kendıne 570 bin tlye audi aldı gozum yok allah daha cok versin lakin 100 tlde zam olmaki kardesim demekki kazanıyorsun ki o paraya araba alabiliyorsun neyse ALLAH buyuk yinede bugunumuze sukurler olsun rabbim bundan geri koymasın lakin bazende insanın zoruna gidiyor...Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır