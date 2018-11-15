Burak Yılmaz - Tolgay Arslan Takasında Tek Problem, Burak'ın Yüksek Maaşı
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında gerçekleşmesi planlanan Burak Yılmaz - Tolgay Arslan takasında tek problem, Burak'ın yüksek maaşı olarak göze çarpıyor.
Trabzonpor'da Burak Yılmaz'ın ardından, Beşiktaş'ta da Tolgay Arslan'ın süresiz kadro dışı bırakılması iki futbolcunun takasını gündeme getirmişti. Bu gelişme sonrası gözler iki kulübe döndü. Siyah-beyazlıların, bordo-mavililere resmi teklifle gitmeye hazırlandığı ve görüşmelerin kısa bir zaman içinde start alacağı belirtildi. Daha önce Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'la, Trabzonspor'un da Tolgay Arslan'la ilgilenmesi nedeniyle bu transferin Ocak ayında resmileşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
TEK PROBLEM BURAK'IN YÜKSEK MAAŞI
İki kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre; yönetimler bazında bir sıkıntı yaşanması söz konusu değil ve top oyuncularda... Beşiktaş adına sorun olabilecek tek konu ise Burak'ın yüksek ücreti... Trabzonspor'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, yılda 3 milyon 550 bin Euro garanti para kazanıyor. Bonuslarla birlikte bu rakam daha da yükseliyor... Beşiktaş'la 2022'ye kadar mukavelesi olan Tolgay ise yılda 1 milyon 650 bin Euro alıyor.
(Sabah)
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Bu adamı bırakın paralı bedava değil üstüne kendisi para verse o kulübün yanından geçirmem, , haaa ekonomik krize çözüm için açarım bir pavyon çalıştırıp para aktarsın. . o kadar. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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hali hazirda besiktasta futbolcularin yas problemi ve yuksek egolari yuzunden besiktasin cok kan kayebttigini dusunuyorum burak hamlesini beklemyiyorum acikcasi alinirsa cok yanlis bir karar olacagini dusunuyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
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beşiktaş gol problemini burakla çözmeye çalışacaksa takım kurtulmaya çalışacağı bir futbolcu daha almış olur sadeceCevap Yaz Yayından Kaldır
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sorması ayıp olmasında tirabizonda burak gittukten sonra hacan gol kim atacak da :DCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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gel kral burak aslanım benim sen geldin mi fovret sorunu biter takım çoşarCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır