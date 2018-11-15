Burak Yılmaz - Tolgay Arslan Takasında Tek Problem, Burak'ın Yüksek Maaşı

Trabzonpor'da Burak Yılmaz'ın ardından, Beşiktaş'ta da Tolgay Arslan'ın süresiz kadro dışı bırakılması iki futbolcunun takasını gündeme getirmişti. Bu gelişme sonrası gözler iki kulübe döndü. Siyah-beyazlıların, bordo-mavililere resmi teklifle gitmeye hazırlandığı ve görüşmelerin kısa bir zaman içinde start alacağı belirtildi. Daha önce Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'la, Trabzonspor'un da Tolgay Arslan'la ilgilenmesi nedeniyle bu transferin Ocak ayında resmileşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Tolgay Arslan

TEK PROBLEM BURAK'IN YÜKSEK MAAŞI

İki kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre; yönetimler bazında bir sıkıntı yaşanması söz konusu değil ve top oyuncularda... Beşiktaş adına sorun olabilecek tek konu ise Burak'ın yüksek ücreti... Trabzonspor'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu, yılda 3 milyon 550 bin Euro garanti para kazanıyor. Bonuslarla birlikte bu rakam daha da yükseliyor... Beşiktaş'la 2022'ye kadar mukavelesi olan Tolgay ise yılda 1 milyon 650 bin Euro alıyor.

(Sabah)