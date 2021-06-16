Burak Yılmaz: Tekrardan Bir Olduk, Tekrardan Hep Beraberiz!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burak Yılmaz: Tekrardan Bir Olduk, Tekrardan Hep Beraberiz!

Dugout - Haberler | Spor

Türkiye'de kritik Galler maçı öncesi Burak Yılmaz basın toplantısında konuştu. İlk maçtaki mağlubiyetin yarattığı olumsuz havanın dağıldığını söyleyen Burak, hedefin gruplardaki Galler ve İsviçre maçlarını kazanıp gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de kritik Galler maçı öncesi Burak Yılmaz basın toplantısında konuştu. İlk maçtaki mağlubiyetin yarattığı olumsuz havanın dağıldığını söyleyen Burak, hedefin gruplardaki Galler ve İsviçre maçlarını kazanıp gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

Burak Yılmaz: Tekrardan Bir Olduk, Tekrardan Hep Beraberiz!

Kaynak: Dugout

İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
İstanbul değil Bakü! A Millilerin Galler maçı öncesi sokaklar şölen yerine döndü
Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı
Ödüllü yarışma için kılık değiştirip halkın arasına karışan Nihat Kahveci'yi kimse tanımadı
Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı
Burak'ın sesi soyunma odasını inletti! İtalya yenilgisi sonrası yaptığı motivasyon konuşması ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Bülent Turan Fahrettin Altun Jens Stoltenberg
Magazin Hadise Müge Anlı Özge Özpirinçci Burak Yamantürk
Spor Cristiano Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burak Yılmaz: Tekrardan Bir Olduk, Tekrardan Hep Beraberiz! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 14:40:28. #1.13#

title