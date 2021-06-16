Burak Yılmaz: Tekrardan Bir Olduk, Tekrardan Hep Beraberiz!
Türkiye'de kritik Galler maçı öncesi Burak Yılmaz basın toplantısında konuştu. İlk maçtaki mağlubiyetin yarattığı olumsuz havanın dağıldığını söyleyen Burak, hedefin gruplardaki Galler ve İsviçre maçlarını kazanıp gruptan çıkmak olduğunu söyledi.
Türkiye'de kritik Galler maçı öncesi Burak Yılmaz basın toplantısında konuştu. İlk maçtaki mağlubiyetin yarattığı olumsuz havanın dağıldığını söyleyen Burak, hedefin gruplardaki Galler ve İsviçre maçlarını kazanıp gruptan çıkmak olduğunu söyledi.
Kaynak: Dugout