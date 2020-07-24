Burak Yılmaz son 2 yılda Fransa'ya giden 5'inci Türk Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, son 2 yılda Fransa'ya giden 5'inci Türk futbolcu oldu.



- İstanbul Beşiktaş ile sözleşmesini feshederek Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Burak Yılmaz , son 2 yılda Fransa'ya giden 5'inci Türk futbolcu oldu. Son yıllarda Avrupa'ya gönderdiği başarılı futbolcularla adından söz ettiren Türkiye'de yurt dışına transfer olan son isim tecrübeli golcü Burak Yılmaz oldu. Beşiktaş'ın kaptanlığını yapan 35 yaşındaki oyuncu, bu transferle birlikte Türkiye'den Fransa'ya giden en yaşlı futbolcu unvanını aldı.SON 2 YILDA FRANSA'YA GİDEN 5'İNCİ TÜRKTürkiye'den genç oyuncuların kariyerini sürdürdüğü Fransa'da top koşturacak Burak Yılmaz, son yıllarda Ligue 1'e giden 5'inci Türk futbolcu oldu. Daha önce Zeki Çelik (23) ve Yusuf Yazıcı (23) Lille'e; Ertuğrul Ersoy (23) ve Umut Meraş (24) ise Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'ye transfer olmuştu. Milli futbolcular, Fransa'da gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekerken, transfer döneminde isimleri büyük takımlarla da anıldı.LİLLE'DEKİ 4'ÜNCÜ TÜRKMilli golcü Burak Yılmaz, ayrıca, Lille'de forma giyen 4'üncü Türk futbolcu olacak. Fransız ekibinde sahaya çıkan ilk Türk futbolcu Engin Verel olmuştu. Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giyen Verel; önce Hertha Berlin'e transfer olmuş ardından Andertlecht'te Avrupa macerasını sürdürmüş, daha sonra Lille'e geçmişti.Engin Verel'den yıllar sonra TFF 1'inci Lig'de İstanbulspor forması giyen Zeki Çelik'i kadrosuna katan Lille, daha sonra da Trabzonspor'un yıldız ismi Yusuf Yazıcı'yı renklerine bağlamıştı. Ligue 1 ekibi, Burak Yılmaz'ı da kadrosuna katarak 4'üncü Türk futbolcuya imza attırmış oldu.Öte yandan, geçmiş dönemlerde de birçok futbolcu Fransa'da Türkiye'yi temsil etme başarısı gösterdi. Lefter Küçükandonyadis, Umut Bulut, Hasan Kabze, Colin Kazım ve Sezer Özmen de Fransa'da ter döken Türk oyuncular arasında yerlerini aldı.- İstanbul Kaynak: DHA