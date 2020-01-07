Burak Yılmaz: "Şampiyonluk şansımız çok yüksek"

07.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:48

Beşiktaş Futbol Takımı'nın kaptanı Burak Yılmaz, ligde şampiyonluk şanslarının çok yüksek olduğunu söyledi.

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Toplantıya sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek başlayan Burak, "Bugün ilk antrenmanıma çıktım ama tatilde de sürekli çalışıyordum. Fenerbahçe maçında ufak bir sakatlığım olmuştu. Bugün ilk antrenmanımı yaptım, her şey yolunda. Çok şükür iyiyim. İnşallah bundan sonra bir sakatlık olmadan devam edeceğimi düşünüyorum." dedi.

İlk yarıda beklentilerin altında kaldıklarını belirten deneyimli futbolcu, "Bunun birçok sebebi oldu. Oyuncular başta olmak üzere hepimiz ilk yarı beklentinin altında kalmanın sorumluluğunu üstümüze alıyoruz. Hep beraber oturduk, konuştuk. İkinci yarının daha iyi olacağını, hedefe ulaşmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Havamız yerinde. İkinci yarının ilk maçı olan Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Burak, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk şansının sorulması üzerine, "Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Bunu neden söylüyorum? İlk maçımız Sivas'la içeride. İlk maçı Sivas'la oynamamız bizi olayın içine çok çekiyor. Kazanırsak puan farkı 4 oluyor. Taraftarımızın doldurduğu bir stadı hayal ediyoruz. Şampiyonluğa ne kadar inanıyoruz, şuradan anlayabilirsiniz. Olayın içine güvenle girmemiz adına ilk maçın Sivasspor'la olması bizim için bir avantaj. Sivas'ın çok değerli bir takımı, hocası ve başkanı var. Çok özel oyuncuları var. İyi Türk oyuncuları var. Kendilerini tebrik ediyorum. Kesinlikle tesadüf olmadığını biliyorum. Rıza (Çalımbay) hoca ile çalıştım. İlk maçımızın Sivas'la olması, bizi olayın içine yüzde yüz katacaktır. Kazandığımız takdirde çok güvenli bir Beşiktaş olacaktır." yanıtını verdi.

"Teklifler oluyor"

Burak, hakkında çıkan transfer haberleri ve Beşiktaş'ta futbolu bırakmak istediği yönündeki sözlerin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Her zaman bunu istedim. İlk imzamı atarken de 'son olsun' diye çok dua ettim. Burada bırakmayı çok istedim, Allah da bana bu şansı verdi. Teklifler oluyor, olacaktır. Sahada işini yaptığın sürece teklifler olacaktır, oldu. Ama benim için Beşiktaş başka bir duygu. Bunun da anlatmakla geçeceğini zannetmiyorum. Allah'tan tek dileğim şampiyon olmak. Türkiye Kupası'nı da kaldırmak. Burada kesinlikle kupa kaldırmak, şampiyon olmak istiyorum. Aklımda, fikrimde, hayallerimde o var. O yüzden transferin aklımda en ufak bir yeri yok. Tamamen Sivasspor maçını düşünüyorum. Aklımda başka bir düşünce yok."

"Gerekli oyun olmasa bile gerekli puanı toplamalıyız"

Burak Yılmaz, gol yollarında yaşadıkları sıkıntıyla ilgili soru üzerine, "Orta sahadan yeterli destek alamadığım yönünde bir açıklamam olmadı." cevabını verdi.

Bir maç sonunda yaptığı açıklamanın, takım arkadaşlarını eleştirme amaçlı olmadığını vurgulayan Burak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yorumcu ağabeylerimiz, başka santrforlar gol atamadığı zaman 'İstediği topları alamıyor oyuncu.' diyor, ben öyle oynadığım zaman, 'Burak etkisiz oynuyor.' diyorlar anlamında söylemiştim. Ljajic çok özel bir oyuncu, keza Oğuzhan da... İlk devrede çeşitli faktörlerden dolayı istediğimiz oyunu oynayamamış olabiliriz. Sorumlu olarak bir numaraya kendimizi koyuyorum. İkinci devre böyle olmayacaktır, değişecektir. Ligin ikinci yarıları her zaman daha farklı olur. Hedefe yol kısalmıştır. İstenilen oyunu oynamadık. Nasıl iyi olurken övgüleri alıyorsak, burada da yergileri almak zorundayız. İkinci devre herhangi bir şansımız yok, hedefe yol kısaldı, gerekli oyun olmasa bile gerekli puanı toplamalıyız. Orta sahadan top gelmiyor diye yakınırsam, arkadaşlarıma ayıp etmiş olurum. Çünkü onların ne duygularla sahaya çıktığını biliyorum. Hocamız başta bunun gereğini yapıyordur. Onlar ya da ben yapamadığım zaman, soyunma odasında o mahcubiyeti görüyoruz. Tabii ki kendi aramızda küçük toplantılarda, 'Bu böyle olsa' diye konuşuyoruz. Bunun önlemlerini antrenmanlarda alıyoruz. Orta sahadan top gelmiyor diye bir yakınmam kesinlikle yok. Biz tamamen takım olarak gereğini yapacağız. Oyun olarak eksiklerimiz var, hocamız da görüyor. Bunların çalışmalarını yapıyoruz."

Burak, Ljajic'in kendisi için söylediği, "Burak'ı yokluğunda çok aradık." sözlerinin hatırlatılması üzerine, "O birazcık sevdiğinden de abartmış. Ben olmadığım zaman Umut da Güven de gereğini yaptı. Sahada fit şekilde olmak istiyorum çünkü ayağımın kırılması beni çok etkilemişti. Şu anda iyi bir kamp dönemi geçiriyorum. Önümde zamanım var. Herkesin beklediğini inşallah ikinci devrede göstereceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Arda ile sürekli konuşuyorum"

Beşiktaş Kaptanı, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Arda Turan'a da değindi.

"Burak, Arda'yı Beşiktaş'a getirecek" iddialarıyla ilgili Burak, "Arda ile sürekli konuşuyorum. Böyle haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum. Kulübümüzün Arda ile ilgili bir tasarrufu varsa, Burak Yılmaz'a ihtiyacı yok. Böyle haberlerin çıkması, başkanımıza, hocamıza ve Arda'ya saygısızlık. Beşiktaş istiyorsa gereğini yapar. Bilmiyorum, böyle bir gündemin olmadığını düşünüyorum. Arda'nın da gönlünü ve kalbini biliyorum. Allah inşallah onun gönlüne göre verir." açıklamasında bulundu.

Burak, "Arda Turan, istenmeyen adam konumuna geldi. Sen de bir dönem, düşüşten sonra tekrar ayağa kalktın. Arda'ya neler tavsiye edersin?" sorusuna, şu cevabı verdi:

"İstenmeyen durumunda olmak... Arda Turan ile alakalı açıklamaları görünce gerçekten üzülüyorum. İçim cız etmiyor değil. Yaklaşık 3 sene önce ülkenin en önemli markasından bahsediyorum. Arda'nın hataları vardır ama biraz da biz elinden tutup, 'hadi oğlum gel' diyerek, yardım etmeye dayalı bir şeyler yapabilseydik. Aslında yardımsever insanlarız. Neden Arda'ya karşı böyle davrandık bunu da bilmiyorum. Arda'ya karşı bir atak olduğunu söylemiyorum. Ancak Arda ile alakalı haberleri görünce üzülüyorum. Çok karakterli bir adamdır, düzgündür, güçlüdür. Buralardan çıkacağına inanıyorum. Sahada başarılı olmaya ihtiyacı var. Sahada başarılı olunca bunlar ortadan kalkacaktır."

Deneyimli futbolcu, "Cenk Tosun'un Everton'dan ayrılması gündemde. Ona nasıl bir tavsiyede bulunursun?" sorusunu ise, "Cenk'e söyleyebileceğim tek şey, Come to Beşiktaş. İnşallah kalbinde ne varsa o olur." şeklinde yanıtladı.

Burak, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in benzer yönleri olduğu kadar, çok farklı özelliklerinin de bulunduğunu kaydederek, "İkisinin de niyeti çok iyi. Şenol hoca ile yaklaşık 10 sene oldu. Çalışmadığımız dönemlerde dahi görüşüyoruz. Abdullah hoca ile bir milli takım, bir de burası var. İkisi çok farklı ama yine ikisinin de niyetini, iş sevgisini gördüm. Sahada yüzde yüzümü vermemi sağlayan hocalar. Türk futbolcusunun başını biraz okşadığında, her zaman sahada fazlasını sana verecektir. İkisine de çok büyük saygı duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz, Türk takımlarının Avrupa'daki başarısız geçen dönemi ile ilgili olarak, "Her oyuncunun, her teknik direktörün, her başkanın ya da her camianın en büyük isteği şampiyonluktur. Türkiye liginde şampiyonluğun hiçbir şeye değişilmeyeceği gerçeği var. Kime sorarsanız sorun, tek isteyeceği şampiyon olmaktır. Bunun bilinç altına tamamen yerleştiğini düşünüyorum. Avrupa'ya konsantre olamadığımızı söylemeyeceğim. Ancak öncelik ligde. Belki de bunun için başarısız olduk. Şampiyon olunduğu takdirde elde edilen getiri, güven, mutluluk ve hazzın, ister istemez bilinçaltında bizi lige ittiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Allah izin verirse gruptan çıkacağımıza inanıyoruz"

Burak Yılmaz, milli takımda yaşanan değişimle ilgili yöneltilen soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin çok sevdiği, benimsediği, maçları canı gönülden beklediği bir milli takım haline geldik. Çok güzel bir jenerasyon. Çok özel oyuncularımız var. Onların değerini bilmek gerek. Burada siz de çok büyük bir paya sahibisiniz. Basın olarak çok büyük destek verdiniz. Maç zamanlarını milli hafta ilan ettiniz. Hep pozitif, hep itici oldunuz. Şenol hoca ile alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum, duygusal bağım çok yüksek. Özel bir yerde. Çok güzel, kararları adaletli alabilen bir insan. Onun çok büyük payı vardır. Başkanımız Nihat Özdemir, Sayın Cumhurbaşkanı'mız çok destekledi. Halk bir bütündü. Tarihte ilk defa son maçtan önce çıktık. Çok güzeldi. Umarım bu bütünlük Avrupa Şampiyonası'nda da devam eder. Aile olduk. Çok iyi birliktelikler oldu. Samimi çocuklar, hiçbir şey düşünmeden sizlere teslim oldu."

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) grubunu da değerlendiren Burak, "Herkes kolay bir grup çektik diye düşünüyor ama kesinlikle öyle değil. Her takım lider olarak çıkabilir, çıkamaya da bilir. Çok bıçak sırtı bir gruptayız ama kendimize inanıyoruz. Allah izin verirse gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Tek yürek olduğumuzda neler yaptığımızı gösterdik. Şu an milli takım için konuşmak için erken, tamamen lige odaklıyız. Milli takımla ilgili gözle görülür bir hava var. Umarım bunu hiçbir şey bozmaz. Avrupa Şampiyonası'na çok iyi hazırlanmamız gerekiyor ama milli takımı düşünürken burayı da unutmadan. Benim için Avrupa Şampiyonası çok önemli. İkinci olacak. İlkinde çok sıkıntılı günler yaşadık. Huzursuzluk içinde orada olmuştuk. Önce kendimize suç buluyorum. Belki ilk defa huzurlu, rahat, tamamen maçlara odaklanmış şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Burada iyi olursam, oraya da iyi hazırlanmış olacağım. Aklımızda tamamen Beşiktaş ve Avrupa Şampiyonası var." şeklinde görüş belirtti.

Burak, kariyerinde Dünya Kupası'nda oynayamadığının hatırlatılması üzerine, "Geçen Şenol hoca ile konuştuk. Bir basın toplantısında da size söylemişti. '2022'ye beraber gideceğiz.' demişti. İnşallah ben de sağlıklı ve fit olurum. İnşallah bana da ihtiyaç olursa seve seve gereğini yaparım. Ama Dünya Kupası ile alakalı hocamın gönlünde, aklında var. Bunun için sağlıklı ve fit olmak gerekiyor. Oraya gideceğim diye kendimi şartlamıyorum. Biraz da akışına bıraktım." diye konuştu.

Siyah-beyazlı oyuncu, bir basın mensubunun "Fenerbahçe maçında takım olarak tepki gösteremediğinizi düşünüyor musunuz? Hakem kararlarında da yalnızca 1-2 kişi itiraz etti..." sözleri üzerine, "Fenerbahçe maçında tepki versek de değişecek bir şey yoktu. Hepimizin takdir ettiği Cüneyt Çakır hakem ağabeyimize, o gün için 10 kişi de gitsek, 15 kişi de gitsek değişme olmayacaktı. Reaksiyon göstermemize fırsat vermeden taç atışı başlamıştı zaten. Taç atıldıktan sonra penaltı da olsa verilmeyecekti. Hakemlerin üzerinde çok büyük bir baskı var. Biz de yakınıyoruz, bazen başka takımlar da yakınıyor. Onların üzerinde baskı oluşturuyoruz. Allah onlara yardımcı olsun ama hakem hatalarından biz birazcık fazla yara aldığımızı düşünüyoruz. Ama ben onlara kesinlikle kötü söz söylemiyorum. Gerçekten zor bir işleri var. Yaklaşık 5 takımın şampiyonluk yarışında olduğu yerde, insanoğlu hata yapacaktır ve eleştirilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Burak son olarak, gol krallığındaki iddiasıyla ilgili olarak ise, "Sezona çok talihsiz başladım. 10 maçta ilk 11 oynamış ve 5 gol atmıştım. 7 maç kaçırmışım. Bunlara sığınmayıp gole bakıyorum ve 5 az. En fazla 12 atılmış. Onlar benden önde ama inşallah yetişmeye çalışacağım. Havamı yakalarsam o sayılara yetişebileceğimi düşünüyorum. Bu tamamen hava ile alakalı. Gol ketçap gibidir, attıkça gelir." diyerek sözlerini tamamlandı.

Kaynak: AA