Burak Yılmaz: Şampiyonluğa inanıyoruz!

25.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:13

Beşiktaş'a, Konyaspor karşısında 3 puanı getiren Burak Yılmaz, "İlk devrenin son 5 maçını kazanırsak, çok önemli bir iş başarmış oluruz. Ligde şampiyonluğa sonuna kadar inanıyoruz ve yarışın içindeki hiçbir takımdan da eksiğimiz yok" dedi.