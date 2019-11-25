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Burak Yılmaz: Şampiyonluğa inanıyoruz!

Beşiktaş’a, Konyaspor karşısında 3 puanı getiren Burak Yılmaz, “İlk devrenin son 5 maçını kazanırsak, çok önemli bir iş başarmış oluruz. Ligde şampiyonluğa sonuna kadar inanıyoruz ve yarışın içindeki hiçbir takımdan da eksiğimiz yok” dedi.

25.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:13

'a, Konyaspor karşısında 3 puanı getiren , "İlk devrenin son 5 maçını kazanırsak, çok önemli bir iş başarmış oluruz. Ligde şampiyonluğa sonuna kadar inanıyoruz ve yarışın içindeki hiçbir takımdan da eksiğimiz yok" dedi.

Kaynak: Dugout

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