HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Burak Yılmaz: "Önce kendimi sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum"

Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, düzenlenen törenle resmi imzayı attı.

Burak Yılmaz:
01.08.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:49

Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, düzenlenen törenle resmi imzayı attı. Yılmaz, "Önce kendimi sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum" dedi.

Lille'e transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Burak için kulüp tesislerinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Kulübe kendisine güvendiği için teşekkür eden deneyimli futbolcu, "Hocamızın, Luis Campos'un, yöneticilerimizin güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca baskılı ortamlarda, büyük takımlarda oynadım. Gördüm ki futbol hayatımda bu baskı iyi geliyor. Kulübümün bana güveni de açıkçası bana baskı yapıyor. Bu yüzden de geçmişte olduğu gibi tekrar yeni bir maceraya, ispata, göreve ve mutluluğa başlıyorum. Önce kendimi sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum" diye konuştu.

Transferin nasıl geliştiğini anlatan Burak Yılmaz, "Luis Campos (Sportif direktör) ile 20 gün önce irtibata geçti. Kendisi İstanbul'a geldi yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Açıkçası toplantıdan sonra kararımı vermiştim. Sizlerin aracılığıyla ona teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Yusuf ve Zeki'nin Lille'de severek oynaması kararım da etkili oldu"

Takımdaki diğer Türk futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik ile takım hakkında konuştuğunu ifade eden 35 yaşındaki futbolcu, "İkisiyle de konuştum. Sağ olsun onlar da beni aradılar. Onlara sormam gereken sorular vardı. Onlar da beklediğim cevapların çok üstünde cevap verdi. Onların buraya gelip benimsemesi, severek oynaması kararım da çok etkili oldu. Kulübümüzün de onları transfer ederek ne kadar iyi yaptığını görüyorum" açıklamasında bulundu.

"Birinci görevim sahaya çıkıp gol atmak"

Lille'nin transfer stratejisini çok iyi bildiğini belirten deneyimli golcü, "Ama burada benim görevim biraz daha farklı. Hocamızla da yüz yüze konuştuğumuzda Fonte, benim ve Benjamin'in biraz daha farklı misyonu olduğunu söyledi. O da aslında ban sorumluluk yükledi. Bu benim için gurur verici bir olay. Bu tarz misyonu yapabileceğimi düşünüp, İstanbul'dan getirmeleri benim için ayrı gurur verici bir olay. Birinci görevim sahaya çıkıp gol atmak. Golden sonra da diğer görevleri de yerine getireceğime eminim" değerlendirmesinde bulundu.

"Zeki 17 numarayı kendisi verdi"

Zeki Çelik'in 17 numaralı formayı kendisine verdiğini belirten Burak Yılmaz, "Zeki'ye teşekkür ederim. Ben, Türkiye Milli Takımı'nda onlara kaptanlık yapıyorum. Türkiye'de biraz saygı ortamı çok daha fazla. Kendisi direkt bana forma ile ilgili, 'Abi hiç bir şey düşünme 17 numara senindir' dedi. Ben de 'Gönlünde gerçekten böyle bir şey varsa yap. Kendi formamı giyebilirim' dedim. 'Gönlümden veriyorum' dedi, konuyu kapattık" ifadelerini kullandı.

Bütün Türkiye'nin Zeki ve Yusuf'u takip ettiğini söyleyen yıldız futbolcu, "Fransa Ligi de Türkiye'de kanallarda veriliyor. Hepimiz ister istemez onları takip ediyoruz. Her maçlarını takip ediyoruz. Onlardan dolayı takımımıza hakimim. Çok maçlarını izledim" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantının ardından Burak Yılmaz, Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte basın mensupların poz verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım Güncel
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Güncel
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı 3. Sayfa
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Ekonomi
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı Politika
Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi
Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Ziya Selçuk Fatih Sultan Mustafa Destici
Magazin Linet Alişan Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk Bursa Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Burak Yılmaz: "Önce kendimi sonra da bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 16:31:19. #1.14#
title