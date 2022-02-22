Burak Yılmaz 22 Şubat Salı Şampiyonlar Ligi maçında neden ilk 11 değil? Burak Yılmaz Lille maçında yok mu, neden yok? 22 Şubat Chelsea-Lille maçında Burak Yılmaz neden oynamıyor?

CHELSEA - LİLLE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Chelsea-Lille Şampiyonlar Ligi maçı 22 Şubat Salı 2022 bugün saat 23:00 'da başladı.

BURAK YILMAZ MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK?

Chelsea-Lille Şampiyonlar Ligi maçının ilk 11'inde milli futbolcumuz Burak Yılmaz yer almadı. Burak Yılmaz maça yedeklerden başladı. İlerleyen dakikalarda teknik direktörün Burak Yılmaz'ı yedeklerden oyuna alabileceği tahmin ediliyor. Milli futbolcumuza başarılar diliyoruz.

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