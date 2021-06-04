Burak Yılmaz, Lille'de sezonun futbolcusu seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Burak Yılmaz, Lille'de sezonun futbolcusu seçildi

Burak Yılmaz, Lille'de sezonun futbolcusu seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz, sezonun oyuncusu seçildi.

Fransa Ligue 1'i şampiyon olarak tamamlayan Lille'de milli futbolcu Burak Yılmaz, sezonun oyuncusu seçildi.

Fransa'da Burak Yılmaz rüzgarı esmeye devam ediyor. Ligue 1'i 83 puanla zirvede tamamlayarak şampiyonluğa ulaşan Lille'de sezonun futbolcusu Burak Yılmaz oldu. Taraftarlar tarafından yüzde 52.5 oyla sezonun en iyisi seçilen ay-yıldızlı oyuncu, bu sezon ligde 28 maçta 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Burak, ayrıca Avrupa Ligi'nde de 4 karşılaşmada 2 gol kaydetti. Coupe de France'da 1 müsabakada görev alan 35 yaşındaki futbolcunun gol ya da asistli bulunmuyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransa Ligue 1'de takım sayısı 18'e düşecek
Fransa Ligue 1'de takım sayısı 18'e düşecek
Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar
Zeki Çelik transferi için İngiliz devleri sıraya girdi! 15 milyon euroyu gözden çıkardılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Fatma Şahin Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Bergen Hülya Avşar İrem Derici Demet Akalın
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burak Yılmaz, Lille'de sezonun futbolcusu seçildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 15:56:07. #1.16#

title