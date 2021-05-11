Burak Yılmaz, Ligue 1'de en iyi oyuncu ödülüne aday
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Burak Yılmaz, Ligue 1'de en iyi oyuncu ödülüne aday

Burak Yılmaz, Ligue 1'de en iyi oyuncu ödülüne aday
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Lille forması altında gösterdiği performansla takımını adım adım şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, Fransa'da yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Lille forması altında gösterdiği performansla takımını adım adım şampiyonluğa taşıyan Burak Yılmaz, Fransa'da yılın en iyi oyuncusu ödülüne aday gösterildi.

Fransa Ligue 1'in bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Paris Saint-Germain'in 3 puan önünde lider durumda bulunan Lille'de Burak Yılmaz fırtınası esiyor. Bu sezon forma giydiği 26 lig maçında 15 gol atıp 5 de asist yaparak takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan golcü futbolcu, Fransa Ligue 1'de en iyi futbolcu ödülüne aday gösterildi. Paris Saint-Germain'den Neymar ve Mbappe, Lyon'dan Memphis Depay ve Monaco'dan Wissam Ben Yedder'le birlikte en iyi oyuncu ödülünü almak için yarışacak olan Burak Yılmaz'ın Lille'in şampiyon olması halinde, ödülü de kazanması bekleniyor.

-İHA-

Burak Yılmaz, Ligue 1'de en iyi oyuncu ödülüne aday

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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