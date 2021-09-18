Burak Yılmaz, 'Kuzey derbisi'nde takımına güveniyor - Haberler Spor
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Burak Yılmaz, "Kuzey derbisi"nde takımına güveniyor

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Burak Yılmaz,

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Lens ile oynayacakları "Kuzey derbisi"nin özel olduğunu ve buna göre hazırlandıklarını söyledi.

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, Lens ile oynayacakları "Kuzey derbisi"nin özel olduğunu ve buna göre hazırlandıklarını söyledi.

Fransız kulübünün internet sitesine röportaj veren 36 yaşındaki futbolcu, taraftarlara seslenerek, "Rahat olun. Maçın keyfini çıkarın. Biz elimizden geleni yapacağız." dedi.

Bugün oynayacakları Lens derbisine hazır olduklarını belirten Burak Yılmaz, "Hepimiz maça odaklandık. Diğer maçlar gibi hazırlandık ancak bu karşılaşmayı özel yapan derbi olması. Takımda abi ya da deneyimli olmanın önemine inanmıyorum çünkü sahada bütün oyuncular eşit. Şundan eminim, Lens ile yüzleşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Lille'in Lens'e ligde 15 yıldır kaybetmediğini ve geçen sezon oynanan iki maçtan da galip ayrıldıklarını hatırlatan milli futbolcu, bu derbide de taraftarların beklentilerini karşılaşmak istediklerini kaydetti.

Beşiktaş ve milli takımda kaptanlık yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu aktaran golcü futbolcu, "Kaptanlık yapmak sadece kol bandı takmak değil, mücadele etmek, saygı göstermek, oyun sevgisine sahip olmaktır. Biliyorsunuz Türkiye'de maçlar ve taraftarlar çok hararetlidir. Değişik bir kültür. Mesela Trabzonspor kazanırsa tüm şehir mutlu olur, kaybederse üzgün. Bunu kolayca hissettim. Şehrin atmosferinden takımın kazanıp kazanmadığını anlarsınız." şeklinde görüş belirtti.

Kendisi için derbide ya da antrenmanda gol atmanın aynı şey olduğunu anlatan Burak Yılmaz, "Gol goldür, her biri aynı değere sahiptir. Gol atmak için nefes alıyorum, beni heyecanlandıran da bu. Tabii ki geçen sezon Lens'e attığım gol önemliydi. Lyon'a attığım gol paha biçilemez. Bence o gol şampiyonluğumuz için dönem noktası oldu." diye konuştu.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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Haber: Burak Yılmaz, 'Kuzey derbisi'nde takımına güveniyor - Haberler Spor
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