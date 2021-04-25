Burak Yılmaz'ın harika performansı Lille'i zirvede tuttu
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Burak Yılmaz'ın harika performansı Lille'i zirvede tuttu

Burak Yılmaz'ın harika performansı Lille'i zirvede tuttu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'in 34'üncü haftasında Lille, deplasmanda Lyon'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Fransa Ligue 1'in 34'üncü haftasında Lille, deplasmanda Lyon'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etmeyi başardı. Lille forması giyen milli oyuncu Burak Yılmaz, 2 gol ve 1 asist ile galibiyetin mimarı oldu.

Fransa Lig 1'in 34'üncü haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Lille, Lyon'un konuğu oldu. Ev sahibi ekip, 20'nci dakikada Islam Slimani ve 35'inci dakikada Jose Fonte'nin kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. 45'inci dakikada Burak Yılmaz frikikten attığı golle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

Lille, 60'ıncı dakikada Burak Yılmaz'ın asistinde Jonathan David ile golü buldu ve skoru 2-2'ye getirdi. Milli oyuncu Burak Yılmaz 85'inci dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Yusuf Yazıcı'nın asistinde attığı golle takımına galibiyeti getirdi: 2-3. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılan Lille, puanını 73'e çıkardı ve liderliğini korudu. 

Karşılaşmada 11'de başlayan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 80'inci dakikada Jonathan David'in yerine oyuna dahil oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi
Takımının 2-0 geride düştüğü maçta iki gol ve bir asist yapıp galibiyeti getiren Burak Yılmaz, Fransa'da kahraman ilan edildi
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