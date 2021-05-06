Burak Yılmaz: Hedefimiz şampiyonluk

"Kontratım bitene kadar buradayım""Türkiye'de futbol bir yaşam tarzı""Neymar ve Mbappe benim için dünyanın en iyi 2 oyuncusu""Artık kimin gol attığı ya da iyi oyun önemli değil""Bizim için bir derbiden fazlası""Keşke hissetiklerini içinde tutsaydı"Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Lille forması giyen...