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Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Haber

Burak Yılmaz: Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak daha da zor günler geçiren kulüpten ücretinde indirim yapması yönündeki teklife rest çektiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

23.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:24
Burak Yılmaz: Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak daha da zor günler geçiren kulüpten ücretinde indirim yapması yönündeki teklife rest çektiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. 34 yaşındaki golcü, "Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı" ifadelesini kullandı.

Siyah-beyazlı yönetimle gerçekleştirdiği görüşmede, ücretinde indirime gitmesi yönündeki teklife rest çektiği iddia edilen Burak Yılmaz, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeği aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş'ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım."


Kaynak: DHA

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