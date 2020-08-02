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Burak Yılmaz gerçek bir Türk futbol efsanesi

Spor Arena / İsmai ER - Lille'e transfer olan Burak Yılmaz resmen Fransız ekibinde.

Burak Yılmaz gerçek bir Türk futbol efsanesi
02.08.2020 08:04 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:28

Spor Arena/ İsmai ER - Lille'e transfer olan Burak Yılmaz resmen Fransız ekibinde. Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Ligue 1 ekibi 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Lille, Burak transferini sosyal medyadan kısa videolarla bölüm bölüm duyurdu. Önce "Kırmızı alarm! Radarlarımızda bir hareket tespit ettik" denilerek, Burak'ın Sivas'a attığı frikik golü paylaşıldı. Ardından Zeki Çelik'in (Şşşşt. O geliyor" mesajı yayınlandı. Son videoda ise Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi tüm dünyaya ilan edildi.

'Yusuf ile tamamlayıcı ikili'

Kulübün internet sitesinde ise deneyimli golcünün fotoğrafı 5 farklı dilde "Hoş geldin" denilerek "Lille, Burak Yılmaz'ı takdim etmekten gurur duyuyor. Deneyimli ve üretken Türk futbol idolü, kulübümüzle iki yıllık kontrata imza attı" mesajıyla paylaşıldı. Oyuncunun kariyeriyle ilgili detaylı bilgiler verilirken Burak'ın Yusuf Yazıcı ile birbirlerini tamamlayıcı ikili oluşturacağına inanıldığından bahsedildi.

'Seni karşılamaktan onur duyuyoruz'

Lille'in CEO'su Marc Ingla, Burak'ın transferinin ardından milli golcüyü şu sözlerle övdü: "Hoş geldin Burak. Seni karşılamaktan çok büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Burak gerçek bir 9 numara. Özellikle ceza sahası içinde çok yetenekli. Çok tecrübeli bir oyuncu. Gerçek bir Türk futbol efsanesi. Büyük bir karakteri var ve gerçek bir savaşçı. Kadromuzu güçlendirmek adına en doğru profile sahip oyuncuyu transfer ettik. Tüm takıma iyi örnek olacak." Burak da "Daha önce de baskı altında oynadım ve bu bana iyi geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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