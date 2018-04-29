Burak Yılmaz Gelecek Sezon Medipol Başakşehir Forması Giyecek

Antalyaspor maçından sonra ayrılık sinyali veren Burak Yılmaz'ın gelecek sezon Medipol Başakşehir'de forma giyeceği ortaya çıktı.

Trabzonspor'un deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından, "Belki de gitmek daha doğru kulübümüz için. Nasıl gelmek daha doğruysa bu sefer de gitmek daha doğru. Başkanımızla oturup konuşacağız" diyen Burak Yılmaz'ın gelecek sezon Medipol Başakşehir'de forma giyeceği iddia edildi.

EN BÜYÜK SEBEP: ARDA TURAN!

Sabah'ta yer alan haberde, yıldız futbolcunun İstanbul'da oynamak istediği ve yakın arkadaşı Arda Turan'ın da Medipol Başakşehir'de forma giymesinden dolayı tercihini lacivert-turunculu takımdan yana kullanacağı yazıldı.

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