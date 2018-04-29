Burak Yılmaz Gelecek Sezon Medipol Başakşehir Forması Giyecek
Antalyaspor maçından sonra ayrılık sinyali veren Burak Yılmaz'ın gelecek sezon Medipol Başakşehir'de forma giyeceği ortaya çıktı.
Trabzonspor'un deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından, "Belki de gitmek daha doğru kulübümüz için. Nasıl gelmek daha doğruysa bu sefer de gitmek daha doğru. Başkanımızla oturup konuşacağız" diyen Burak Yılmaz'ın gelecek sezon Medipol Başakşehir'de forma giyeceği iddia edildi.
EN BÜYÜK SEBEP: ARDA TURAN!
Sabah'ta yer alan haberde, yıldız futbolcunun İstanbul'da oynamak istediği ve yakın arkadaşı Arda Turan'ın da Medipol Başakşehir'de forma giymesinden dolayı tercihini lacivert-turunculu takımdan yana kullanacağı yazıldı.
YORUMLAR (14)
-
Tam toplama takım olur,hükümet takımı,birazda taraftar satın alınCevap Yaz 87 21 Yayından Kaldır
-
Burak atdan inip esege binmeyecek kadar zekidir geciniz bu isleri..Cevap Yaz 21 43 Yayından Kaldır
-
Bir an BJK ye gelecek sandım.. neyse..ohhh.Cevap Yaz 38 12 Yayından Kaldır
-
Burak'ın bı yere gideceği yok zaten seneye Arda başakşehir de olmuyucak ki Burak niye gitsin başakşehire Arda nin çin e transferi söz konusuCevap Yaz 26 12 Yayından Kaldır
-
2 vasat topçu için yer yerinden oynacak :)) beş para etmezlerCevap Yaz 59 8 Yayından Kaldır