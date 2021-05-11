Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu adayları arasına girdi
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Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu adayları arasına girdi

Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu adayları arasına girdi
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, yılın en iyi futbolcusu oylamasında adaylar arasında yer aldı.

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, yılın en iyi futbolcusu oylamasında adaylar arasında yer aldı.

Fransa Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Ligi, Profesyonel Futbolcular Ulusal Birliği, CANAL + ve beIN SPORTS'un ortaklaşa düzenlediği, bu yıl 29'uncusu gerçekleştirilecek organizasyonda, yılın futbolcusu adayları belli oldu.

Son iki haftasına girilen ligde en yakın rakibi Paris Saint-Germain'in (PSG) 3 puan önünde lider konumda bulunan Lille'in başarısına son haftalarda attığı kritik gollerle önemli katkı sağlayan Burak Yılmaz, yılın futbolcusu adayları arasına adını yazdırdı.

Yılın en iyi futbolcusu adayları arasında Burak Yılmaz'ın yanı sıra PSG'den Neymar ve Kylian Mbappe, Olympique Lyon'dan Memphis Depay ve Monaco'dan Wissam Ben Yedder yer aldı.

Burak Yılmaz'ın adı, yılın en iyi golü adayları arasında da geçiyor. Takımının geçen hafta Lens'i 3-0 yendiği maçta attığı ikinci golle bu kategorinin adayları arasına giren 35 yaşındaki golcü oyuncunun rakipleri arasında Montpellier'den Andy Delort, Olympique Marsilya'dan Dimitri Payet, Stade Brest'ten Irvin Cardona ve Lorient'ten Armand Lauriente bulunuyor.

Futbolseverler, oylamaya "https://www.tropheesunfp.com" adlı internet sitesinden katılabiliyor. Salgın nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek ödül töreni, 20 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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