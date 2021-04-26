Burak Yılmaz, Fransa'da manşetleri süslüyor

L'Equipe: Kral YılmazFrance Football: Lider, golcü, pasör, ağabey, kral Burak YılmazLille Teknik Direktörü Galtier: Burak şampiyonluk kazanmaya alışmış bir oyuncuSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Fransa Ligue 1'in 34'üncü haftasında deplasmanda Lyon'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 ile geçen Lille'de...

L'Equipe: Kral Yılmaz

France Football: Lider, golcü, pasör, ağabey, kral Burak Yılmaz

Lille Teknik Direktörü Galtier: Burak şampiyonluk kazanmaya alışmış bir oyuncu

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, -

Fransa Ligue 1'in 34'üncü haftasında deplasmanda Lyon'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 ile geçen Lille'de milli oyuncu Burak Yılmaz, attığı 2 gol ve yaptığı asistle maçın adamı olurken, Fransa spor basınında da manşetlerde yer aldı.Fransa'da Burak Yılmaz fırtınası esmeye devam ediyor. Ligin 34'üncü haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden biri olan Lyon'a konuk olan Lille, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak hem kritik bir virajı kayıpsız geçmiş oldu, hem de haftayı lider kapatmayı başardı. Attığı 2 gol ve yaptığı asistle dikkat çeken bir performans sergileyen milli oyuncu Burak Yılmaz için Fransa spor basını övgü dolu ifadeler kullandı.L'EQUIPE: KRAL YILMAZFransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, milli oyuncunun Lyon karşısında sergilediği performansa internet sitesinde geniş yer ayırdı. Milli oyuncu için övgü dolu ifadeler kullanılırken, "Lyon karşısında parıldayan Burak Yılmaz, takımının şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet almasını sağladı. Maça kötü bir başlangıç yapan takımını yeniden canlandırdı" denildi. Ayrıca Burak Yılmaz, aldığı 9 puanla L'Equipe tarafından haftanın en iyi oyuncusu seçildi.RMC SPORT: YILMAZ VE LILLE, ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA BÜYÜK BİR ADIM ATTIRMC Sport ise Lille'in önemli bir galibiyet aldığını vurgulayarak, "Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'ın iki golüyle bitime dört hafta kala şampiyonluk yarışında kontrolü yeniden devraldı" ifadelerine yer verdi.FRANCE FOOTBALL: LİDER, GOLCÜ, PASÖR, AĞABEY, KRAL BURAK YILMAZFrance Football ise Lille'in 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 çevirmesine dikkat çekti. Burak Yılmaz'ın performansıyla "alevler içinde yandığını" vurgulayan spor dergisi, "Ne oyuncu ama! Tek başına Lille'i taşıdı. Kral Yılmaz, Fransa şampiyonu olmak istiyor. Herkesten fazla" ifadelerini kullandı.FOOT MERCATO: HERKES KAHRAMAN BURAK YILMAZ'IN ÖNÜNDE EĞİLİYORFoot Mercato ise maçta 2 gol atan Burak Yılmaz'ın maçın adamı olduğu vurgulayarak, "Lille' kahramanının ayağından bulduğu iki golle 3-2 kazanmayı başardı" cümlesine yer verdi.LILLE TEKNİK DİREKTÖRÜ GALTIER: BURAK ŞAMPİYONLUK KAZANMAYA ALIŞMIŞ BİR OYUNCULille Teknik Direktörü Christophe Galtier ise maçın ardından Burak Yılmaz ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Milli oyuncunun takım için itici güçlerden biri olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Burak Yılmaz, Türkiye'de şampiyonluk kazanmaya alışmış bir oyuncu. Büyük kulüplerde oynadı. Rekabete odaklandığını görebiliyorsunuz. Kararlıydı. PSG, Monaco ve Lyon'da fark yaratan hep ön alan oyuncuları. Bu gece burada da fark yaratan ön alan oyuncularıydı" dedi.LENS MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Öte yandan Burak Yılmaz, Lyon maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 10 maçın altında bir sürede 3'üncü sarı kartını gören milli oyuncu, Lens ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sezer AFŞAR