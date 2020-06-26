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Burak Yılmaz durdurulamıyor

Beşiktaş'ın Kaptanı Burak Yılmaz, son 2 maçta 2 gol atarken tam 4 asist yaparak Denizlispor ve Konyaspor maçlarında toplanan 6 puanda başrol oynadı.

Burak Yılmaz durdurulamıyor
26.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 23:19

Beşiktaş'ın Kaptanı Burak Yılmaz, son 2 maçta 2 gol atarken tam 4 asist yaparak Denizlispor ve Konyaspor maçlarında toplanan 6 puanda başrol oynadı. Yıldız oyuncu, ligdeki gol sayısını da 13'e çıkardı.

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, takımının kazandığı 3 puanda en önemli rolü oynadı. Korona virüs sonrasında ligin tekrar başlamasının ardından cezası nedeniyle Antalyaspor maçında forma giyemeyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oynanan ve Beşiktaş'ın 5-1 kazandığı Denizlispor karşılaşmasında perdeyi açan golü atarken, N'Koudou ve Adem Ljajic'in gollerinde de asisti yapan isim olmuştu. Yıldız futbolcu, bu performansını Monyaspor karısında da sürdürdü. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde ceza sahası dışından jeneriklik bir gol atan Burak, 45+2'de ise Diaby'ye şık bir asist yaptı. 52. dakikada tekrar sahneye çıkan golcü futbolcu, Elneny'den aldığı pasta, Lens'i topla buluştururken, maçtaki ikinci asistini yaptı. Denizlispor ve Konyaspor maçlarında oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan Burak Yılmaz, 2 maçta 2 gol atıp 4 de asist yaparak tam 6 gole etki etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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