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Burak Yılmaz, Beşiktaş, Türkiye, Spor

Burak Yılmaz'dan korona virüs açıklaması: "Yabancı arkadaşlarımız bence iyi ki Türkiye'deyiz...

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, takımdaki yabancı arkadaşlarının korona virüs salgını hakkında tedirginlikleri olduğunu belirterek, "Bence iyi ki Türkiye'deyiz diyorlardır" dedi.

15.03.2020 22:29 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:29
Burak Yılmaz'dan korona virüs açıklaması:

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, takımdaki yabancı arkadaşlarının korona virüs salgını hakkında tedirginlikleri olduğunu belirterek, "Bence iyi ki Türkiye'deyiz diyorlardır" dedi.


Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, "Her şey taraftarlarla güzel. Bunu hepimiz görüyoruz. Çok fazla tadı tuzu olmasa da çıkıp görevimizi yapmak zorundaydık. Deplasmanda böyle tribünlere karşı oynamak hoş değildi. Ama bunu yapmanın hiç kimsenin kötülüğüne değil, milletimizin insanımızın iyiliğine yapılmış bir şey. Görüyorum ki çok panik var. Arkadaşlarım, yabancı arkadaşlarım, diğer takımdaki yabancı arkadaşlar, hepsinde çok büyük bir panik var. Söylenen göre şu anda dünyanın en güvenli ülkesiyiz. Tamamen tedbirler alınmış durumda. Haddimi aşan şeyler söylemek istemiyorum. Yabancı arkadaşlarıma söyleyeceğim şey, lütfen sakin olsunlar. Hepimizin canı can, hepimizin evladı var. Devletimiz gerekli önlemleri alıyor. Dünyada en güvenli bölge olarak görülüyoruz. Profesyoneliz, çıkıp işimizi yapmak zorundayız. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahada da çıkıp gereğini yapmak zorundayız" diye konuştu.


Seyircisiz oynanmasının ligi nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine Yılmaz, "Nasıl etkileyeceğini çıkıp göreceğiz. Bir şampiyon olacak. Galip gelinecek, mağlup olunacak. Futbolun tadı tuzu taraftar. Tabii ki hoş olmayacak. Ama her şey insan sağlığı için" diye cevap verdi.


"Bence iyiki Türkiye'deyiz diyorlardır"


Takım arkadaşlarının korona virüs ile ilgili olarak düşüncelerinin nasıl olduğuna yönelik gelen soruya deneyimli golcü şöyle cevap verdi:


"Hepsinin tedirginliği var. Hepsinin paniği var. Biz de hafta içinde onlarla birlikteydik. Onlarla konuştuk. Doktorlarla konuşturduk. Gerekli açıklamalar yapıldı. Yabancı arkadaşlarımızda nereye gitsin. Ülkelerine mi gitsinler. Nasıl olacak o zaman. Orada daha fazla. Bence iyi ki Türkiye'deyiz diyorlardır. Lütfen sakin olalım. Allah'ın izni ile bu da geçecek." - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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