Burak Yılmaz'dan hat-trick
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Burak Yılmaz'dan hat-trick

24.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:06
Burak Yılmaz'dan hat-trick

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı hat-trick yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Burak Yılmaz, Hollanda'ya karşı hat-trick yaptı. Yılmaz, Milli Takım'da 27. gol sevincini yaşarken, Hollanda ile oynanan son 3 maçta da 5 gol kaydetti.

A Milli Futbol Takımı'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile oynadığı karşılaşmada golcü futbolcu Burak Yılmaz rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yılmaz mücadelenin 15. dakikasında sahneye çıktı ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. 35. dakikada da kazanılan penaltıda topu başına geçen başarılı golcü meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 2-0'a getirdi. Yıldız futbolcu 81. dakikada frikikten attığı golle hat-trick yaptı. 35 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Milli Takım'daki 27. golünü kaydetti.

Burak Yılmaz ayrıca Hollanda ile oynanan son 3 karşılaşmada 5 gol atmış oldu. 6 Eylül 2015'ta Konya'da ve 28 Mart 2015'te Hollanda'da oynanan mücadelelerde 1'er gol sevinci yaşamıştı.

Müsabakaya 11'de başlayan deneyimli futbolcu 64. kez milli formayı giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Enis Berberoğlu Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burak Yılmaz'dan hat-trick - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 22:07:53. #1.14#
title