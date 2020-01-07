: Burak Yılmaz: "Cenk'e söyleyebileceğim tek şey, come to Beşiktaş"/Arda Turan

07.01.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:50

Beşiktaş'ın kaptanı Burak Yılmaz, ligde şampiyonluk şanslarının çok yüksek olduğunu söyledi.

Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu, düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.

Toplantıya sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek başlayan Burak, "Bugün ilk antrenmanıma çıktım ama tatilde de sürekli çalışıyordum. Fenerbahçe maçında ufak bir sakatlığım olmuştu ama bugün ilk antrenmanımı yaptım her şey yolunda. Çok şükür iyiyim, inşallah bundan sonra bir sakatlık olmadan devam edeceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda beklentilerin altında kaldıklarını belirten deneyimli futbolcu, "Bunun birçok sebebi oldu, oyuncular başta olmak üzere hepimiz ilk yarı beklentinin altında kalmanın sorumluluğunu üstümüze alıyoruz. Hep beraber oturduk, konuştuk ve ikinci yarı daha iyi olacağını, hedefe ulaşmak için ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Havamız yerinde. İkinci yarının ilk maçı olan Sivas maçını dört gözle bekliyoruz."

Burak, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk şansının sorulması üzerine, "Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Bunu neden söylüyorum, ilk maçımız Sivas'la içeride, ilk maçı Sivas'la oynamamız bizi olayın içine çok çekiyor. Kazanırsak puan farkı 4 oluyor. Taraftarımızın doldurduğu bir stadı hayal ediyoruz. Şampiyonluğa ne kadar inanıyoruz, şuradan anlayabilirsiniz ilk maçımız Sivas'la içeride. İlk maçın Sivas'la olması bizim için bir avantaj. Olayın içine güvenle girmemiz adına. Sivas'ın çok değerli bir takımı, hocası ve başkanı var. Çok özel oyuncuları var. İyi Türk oyuncuları var, kendilerine tebrik ediyorum. Kesinlikle tesadüf olmadığını biliyorum. Rıza hoca ile çalıştım. İlk maçımızın Sivas'la olması bizi olayın içine yüzde yüz atacaktır. Kazandığımız takdirde çok güvenli bir Beşiktaş olacaktır." şeklinde konuştu.

"Teklifler oluyor"

Burak, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili ve Beşiktaş'ta futbolu bırakmak istediği sözlerin hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Her zaman bunu istedim. İlk imzamı atarken de son olsun diye çok dua ettim. Burada bırakmayı çok istedim, Allah da bana bu şansı verdi. Teklifler oluyor, olacaktır. Sahada işini yaptığın sürece teklifler olacaktır, oldu. Ama benim için Beşiktaş başka bir duygu. Bunun da anlatmakla geçeceğini zannetmiyorum. Allah'tan tek dileğim şampiyon olmak. Türkiye Kupası'nı da kaldırmak. Burada kesinlikle kupa kaldırmak, şampiyon olmak istiyorum. Aklımda fikrimde hayallerimde o var. O yüzden transferin aklımda en ufak bir yeri yok. Tamamen Sivas maçını düşünüyorum, aklımda başka bir düşünce yok."

"Gerekli oyun olmasa bile gerekli puanı toplamalıyız"

Burak Yılmaz, gol yollarında yaşadıkları sıkıntıyla ilgili soru üzerine, "Orta sahadan yeterli destek alamadığım yönünde bir açıklamam olmadı." diyerek şunları söyledi:

"Bir maç sonunda yaptığım açıklamada arkadaşlarımı eleştirmek için söylemedim, başka santrforlar gol atamadığı zaman yorumcu abilerimiz 'istediği topları alamıyor bugün X oyuncu' diyor. Ama ben öyle oynadığım zaman 'Burak etkisiz oynuyor' diyorlar demek istemiştim. Ljajic çok özel bir oyuncu keza Oğuzhan da... İlk devrede çeşitli faktörlerden dolayı istediğimiz oyunu oynayamamış olabiliriz. Sorumlu olarak bir numaraya kendimizi koyuyorum, ikinci devre böyle olmayacaktır, değişecektir. Ligin ikinci yarıları her zaman daha farklı olur. Hedefe yol kısalmıştır. İstenilen oyunu oynamadık, nasıl iyi olurken övgüleri alıyorsak burada da yergileri almak zorundayız. İkinci devre herhangi bir şansımız yok, hedefe yol kısaldı, gerekli oyun olmasa bile gerekli puanı toplamalıyız. Orta sahadan top gelmiyor ile alakalı yakınırsam arkadaşlarıma ayıp etmiş olurum. Çünkü onların ne duygularla sahaya çıktığını biliyorum. Hocamız başta bunun gereğini yapıyordur. Onlar ya da ben yapamadığım zaman soyunma odasında o mahcubiyeti görüyoruz. Tabii ki kendi aramızda küçük toplantılarda bu böyle olsa diye konuşuyoruz. Bunun önlemlerini antrenmanlarda alıyoruz. Orta sahadan top gelmiyor diye bir yakınmam kesinlikle yok. Biz tamamen takım olarak gereğini yapacağız. Oyun olarak eksiklerimiz var, hocamız da görüyor. Bunların çalışmalarını yapıyoruz."

Burak, Ljajic'in kendisi için söylediği, "Burak'ı yokluğunda çok aradık." sözlerinin hatırlatılması üzerine ise, "O birazcık sevdiğinden de abartmış, ben olmadığım zaman Umut da Güven de gereğini yaptı. Sahada olmak istiyorum ama fit olmak istiyorum. Sahada fit olarak olmak istiyorum çünkü ayağımın kırılması beni çok etkilemişti. Şu anda iyi bir kamp dönemi geçiriyorum. Önümde zamanım var. Herkesin beklediğini inşallah ikinci devrede göstereceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Kulübümüzün Arda ile ilgili bir tasarrufu varsa Burak Yılmaz'a ihtiyacı yok"

Beşiktaş Kaptanı, Medipol Başakşehir ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Arda Turan'a da değindi. "Burak, Arda'yı Beşiktaş'a getirecek" iddialarıyla ilgili Burak, "Arda ile sürekli konuşuyorum. Böyle haberler nasıl çıkıyor bunu bilmiyorum. kulübümüzün Arda ile ilgili bir tasarrufu varsa Burak Yılmaz'a ihtiyacı yok. Böyle haberlerin çıkması, başkanımıza, hocamıza ve Arda'ya saygısızlık. Beşiktaş istiyorsa gereğini yapar. Bilmiyorum böyle bir gündemin olmadığını düşünüyorum. Arda'nın da gönlünü ve kalbini biliyorum. Allah inşallah onun gönlüne göre verir." açıklamasında bulundu.

Burak, "Arda Turan, istenmeyen adam konumuna geldi. Sen de bir dönem bir düşüşten sonra tekrar ayağa kalktın. Arda'ya neler tavsiye edersin?" sorusuna ise, "İstenmeyen durumunda olmak, Arda Turan ile alakalı açıklamaları görünce gerçekten üzülüyorum. İçim cız etmiyor değil. Yaklaşık 3 sene önce ülkenin en önemli markasından bahsediyorum. Arda'nın hataları vardır ama biraz da biz elinden tutup hadi oğlum gel yardım etmeye dayalı bir şeyler yapabilseydik... Aslında böyle yardımsever insanlarız neden Arda'ya karşı böyle davrandık bunu da bilmiyorum. Arda'ya karşı bir atak olduğunu söylemiyorum ama dediğim gibi... Arda ile alakalı haberleri görünce üzülüyorum. Çok karakterli bir adamdır, düzgündür, güçlüdür, buralardan çıkacağını inanıyorum. Sahada başarılı olmaya ihtiyacı var. Sahada başarılı olunca bunlar ortadan kalkacaktır." yanıtını verdi.

Deneyimli futbolcu, "Cenk Tosun'un Everton'dan ayrılması gündemde. Ona nasıl bir tavsiyede bulunursun?" sorusunu ise, "Cenk'e söyleyebileceğim tek şey, Come to Beşiktaş. İnşallah kalbinde ne varsa o olur." şeklinde yanıtladı.

Burak, Abdullah Avcı ve Şenol Güneş'in benzer özellikleri kadar, çok farklı özelliklerinin de bulunduğunu kaydederek, "İkisinin de niyeti çok iyi. Şenol Hoca ile yaklaşık 10 sene oldu. Çalışmadığımız dönemlerde dahi görüşüyoruz. Abdullah Hoca ile bir milli takım bir de burası var. İkisi çok farklı ama ikisinin de niyetini, iş sevgisini gördüğüm için sahada ikisi için de yüzde yüzümü vermemi hissettiren hocalar. Türk futbolcusunun başını biraz okşadığında sahada fazlasını sana her zaman verecektir. Despotluktan uzak başını okşarsan sana her zaman performasının fazlasını verecektir. İkisine de çok büyük saygı duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz, Türk takımlarının Avrupa'daki başarısız geçen dönemi ile ilgili olarak ise, "Her oyuncunun, her teknik direktörün, her başkanın ya da her camianın en büyük isteği şampiyonluktur. Türkiye Ligi'nde şampiyonluğun hiçbir şeye değişilmeyeceği gerçeği var. Kime sorarsanız sorun Türkiye Ligi'nde şampiyon olmaktır tek isteyeceği. Bunun bilinç altına tamamen yerleştiğini düşünüyorum. Avrupaya konsantre olamadığımızı söylemeyeceğim ama birinci önceliğin Türkiye Ligi'ne konsantre olduğu için başarısız olduk belki. Türkiye Ligi'ndeki şampiyon olunduğu takdirdeki getiri, güven, mutluluk, haz, getirinin büyüklüğü tamamen ister istemez bilinçaltına bizi Türkiye Ligi'ne ittiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Allah izin verirse gruptan çıkacağımıza inanıyoruz"

Burak Yılmaz, "2016'daki milli takımla, bugünkü milli takım arasında çok büyük fark var. Bu farkı nasıl yorumlarsın?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Milli takımla alakalı herkesin çok sevdiği, benimsediği, maçları canı gönülden beklediği bir mili takım haline geldik. Çok güzel bir jenerasyon. Çok özel insanlar oyuncularımız. Onların değerini bilmek gerek. Burada siz de çok büyük bir paya sahibisiniz, basın olarak çok büyük destek verdiniz. Maç zamanlarını milli hafta ilan ettiniz. Hep pozitif, hep itici, onların genç olduğunu, eleştiriyi kaldıramayacağını düşündünüz. Şenol Hocamız var. Hoca ile alakalı çok fazla konuşmak istemiyorum, duygusal bağım çok yüksek. Özel bir yerde. Çok güzel bir insan, kararları adaletli alabilen bir insan. Onun çok büyük payı vardır. Başkanımız Nihat Özdemir, Sayın Cumhurbaşkanımız çok destekledi, halk bir bütündü. Tarihte ilk defa son maçtan önce çıktık. Çok güzeldi. Umarım bu bütünlük Avrupa Şampiyonası'nda da devam eder. Aile olduk. Çok iyi birliktelikler oldu. Samimi çocuklar hiçbir şey düşünmeden sizlere teslim oldu. İnşallah böyle devam ederiz."

Milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020)'deki grubunu da değerlendiren Burak, "Grubumuzla alakalı herkes kolay bir grup çektik diye düşünüyor ama kesinlikle öyle değil. Her takım lider olarak çıkabilir, çıkamayada bilir. Çok bıçak sırtı bir gruptayız, her şeyin olabileceği bir grup ama kendimize inanıyoruz. Allah izin verirse gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Tek yürek olduğumuzda neler yaptığımızı gösterdik. Şu an milli takım için konuşmak için erken, tamamen lige odaklıyız. Milli takımla ilgili gözle görülür bir hava var, umarım bunu hiçbir şey bozmaz. Milli takım hayatımızın merkezinde, sürekli hayallerimizde Avrupa Şampiyonasına çok iyi hazırlanmamız gerekiyor ama milli takımı düşünürken burayı unutmadan, burada iyiysek oraya iyi hazırlanabileceğimi düşünüyorum. Benim için Avrupa şampiyonası çok önemli. İkinci olacak. İlkinde çok sıkıntılı günler yaşadık, huzursuzluk içinde orada olmuştuk. Önce kendimize suç buluyorum, ilk defa belki huzurlu, rahat, tamamen maçlara odaklanmış şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Burada iyi olursam oraya da iyi hazırlanmış olacağım. Aklımızda fikrimizde tamamen Beşiktaş ve Avrupa şampiyonası var." sözlerine yer verdi.

Burak, kariyerinde Dünya Kupası'nda oynayamadığının hatırlatılması üzerine ise, "Geçen Şenol Hoca ile konuştuk. Bir basın toplantısında da size söylemişti. 2022'ye beraber gideceğiz demişti. İnşallah ben de sağlıklı ve fit olurum. İnşallah bana da ihtiyaç olursa seve seve gereğini yaparım. Ama Dünya Kupası ile alakalı hocamın gönlünde, aklında var. Bunun için sağlıklı ve fit olmak gerekiyor. Oraya gideceğim diye kendimi şartlamıyorum. Biraz da akışını bıraktım." şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kaptanı, bir basın mensubunun "Fenerbahçe maçında, takım olarak bir tepki gösteremediğinizi düşünüyor musunuz?. Hakem kararlarında da yalnızca bir iki kişi itiraz etti..." sözlerinin üzerine ise, Fenerbahçe maçında tepki versek de değişecek bir şey yoktu. Hepimizin takdir ettiği Cüneyt Çakır hakem ağabeyimize, o gün için 10 kişi de gitsek 15 kişi de gitsek değişme olmayacaktı. Reaksiyon göstermemize fırsat vermeden taç atışı başlamıştı zaten. Taç atıldıktan sonra penaltı da olsa verilmeyecekti. Hakemlerin üzerinde çok büyük bir baskı var. Biz de yakınıyoruz, bazen başka takımlar yakınıyor. Onların üzerinde baskı oluşturuyoruz. Allah onlara yardımcı olsun ama hakem hatalarından biz birazcık fazla yara aldığımızı düşünüyoruz. Ama ben onlara kesinlikle kötü söz söylemiyorum. Gerçekten zor bir işleri var. Yaklaşık 5 takımın şampiyonluk yarışında olduğu yerde, insanoğlu hata yapacaktır ve eleştirilecektir. Bizim biraz fazla yara aldığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Burak son olarak, gol krallığındaki iddiasıyla ilgili olarak ise, "Sezona çok talihsiz başladım. 10 maçta ilk 11 oynamış 5 gol atmıştım, 7 maç kaçırmışım. Bunlara sığınmayıp gole bakıyorum, 5 az bir gol. En fazla atan 12 atmış, onlar benden önde ama inşallah ben de onlara yetişmeye çalışacağım. Havamı yakalarsam o sayıları yakalayabileceğimi düşünüyorum. Bu tamamen hava ile alakalı. Gol ketçap gibidir, attıkça gelir. Attıkça o arkadaşlarıma yetişebileceğimi düşünüyorum." sözlerini kullandı.

Kaynak: AA

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