Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın kongre üyesi oldu
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, Beşiktaş Kulübü'nün kongre üyesi oldu.
20.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:50
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Burak Yılmaz, Beşiktaş Kulübü'nün kongre üyesi oldu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Denizlispor maçı için kamp yapılan otelde siyah-beyazlı futbolcularla bir araya geldi. Burada Beşiktaş'ın 32717 sicil numaralı üyesi olan Burak Yılmaz'ın kongre üyelik kartını da veren Çebi, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Kaynak: DHA