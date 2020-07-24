Burak Yılmaz Beşiktaş'a veda etti Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Beşiktaş'tan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, bugünkü antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan Lille'e giden Burak Yılmaz, bugün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolculara veda etti. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından 35 yaşındaki golcü için yapılan paylaşımda, "Emeklerin için teşekkürler" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: DHA