Burak Yılmaz Belirsizliği

Trabzonspor, fedakarlık beklediği Burak Yılmaz'ın vereceği kararı bekliyor. Almanya'da tedavisine devam edilen Burak'ın, yönetimin yaptığı bu çağrıya olumsuz yanıt vermediği ancak şu ana kadar bir indirim de yapmadığı öğrenildi.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın da Burak'ın takımda kalmasını istediği, bu noktada yönetim kurulunun oyuncudan yapmasını beklediği fedakarlığın gerçekleşmesi durumunda kendisiyle yeni bir sözleşme imzalayarak yola devam edeceği belirtildi. Bu konudaki gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu da mevcut şartlarda yeni bir güncellemenin gerektiğini vurgulayarak, kampa kadar iç ve dış transferi çözmeye çalışacaklarını söyledi. Geçen sezon Burak Yılmaz'ın gölgesinde kalan ve çok fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Hugo Rodallega'ya Göztepe'nin talip olduğu, İzmir'de yaşamayı çok seven ve sık sık buraya giden futbolcu gitmek istiyor. Ancak Trabzonspor'un bu oyuncuyu bonservissiz bırakmayı düşünmemesi nedeniyle transfer netlik kazanamıyor.

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