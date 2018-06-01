Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı Bedavaya İsteyen Beşiktaş'ı Reddetti
Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı isteyen Beşiktaş'ı reddetti.
Performanslarından memnun olmadığı Alvaro Negredo ve Vagner Love'ı göndermenin hesaplarını yapan Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde yer alan eski yıldızı Burak Yılmaz için Trabzonspor'dan olumsuz cevap aldığı ortaya çıktı.
BEDAVA İSTEDİLER
Burak'ı bonservis bedeli ödemeden kadrolarına katmayı planlayan siyah-beyazlılar, bordo- mavililerle yapılan ön görüşmede, bu düşüncelerini dile getirdi.
25 MAÇTA 23 GOL ATTI
Bonuslarla birlikte yıllık kazancı 5 milyon Euro'yu bulan Burak, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta 23 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (12)
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Bu adam değil mi kendini yere atan penaltı kazanan. Yönetime şaşırıyorum. Cenk gitti BJK bitti.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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pepeee pepeeeee çok üzülüyor :D beter olun tinercilerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Beter olun tınrceilerCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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eyy bir vanlı depremde binlerce atkının sahaya atıldı sizler için. ustune binlerce lira ceza yendi. yazıklar olsun bir vanlı devam edin nefret etmeye . . .Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır65: hadi lann orda alın atkınız size kalsın2 2 Yayından Kaldır