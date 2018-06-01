Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı Bedavaya İsteyen Beşiktaş'ı Reddetti

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı isteyen Beşiktaş'ı reddetti.

Performanslarından memnun olmadığı Alvaro Negredo ve Vagner Love'ı göndermenin hesaplarını yapan Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde yer alan eski yıldızı Burak Yılmaz için Trabzonspor'dan olumsuz cevap aldığı ortaya çıktı.

BEDAVA İSTEDİLER

Burak'ı bonservis bedeli ödemeden kadrolarına katmayı planlayan siyah-beyazlılar, bordo- mavililerle yapılan ön görüşmede, bu düşüncelerini dile getirdi.

25 MAÇTA 23 GOL ATTI

Bonuslarla birlikte yıllık kazancı 5 milyon Euro'yu bulan Burak, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 25 maçta 23 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Skorer

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