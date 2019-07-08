Burak Yılmaz ameliyat edildi

Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5'inci tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.

Burak Yılmaz ameliyat edildi
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5'inci tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Burak Yılmaz, sağ ayak 5'inci tarak kemiğinde oluşan kemik ödemi-stres reaksiyonu nedeniyle, ileride oluşabilecek stres kırığı riskini ortadan kaldırmak ve iyileşme sürecini kısaltmak amacıyla Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonda Burak Yılmaz'ın sağ ayak 5'inci tarak kemiğine (metatars) vida yerleştirildi. Beşiktaş Ailesi olarak Burak Yılmaz'a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz" denildi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.