Burak Yılmaz, ABD'ye Transfer Olmayı Kafasına Koydu
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, eğer Beşiktaş veya Galatasaray'a transfer olamazsa ayrı olduğu eşiyle tekrar bir arada olmak için ABD'ye gitmeyi planlıyor.
Trabzonspor'da yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'a çok ilgi var ama ciddiyet yok... Beşiktaş ve Galatasaray'ın aracıları, ''Seni götüreceğiz. Hazırlan'' diyorlar ama ne Burak'ı ne de menajerini arayan tek bir resmi isim yok. Aynı şekilde Burak'ın kapısını Suudi Arabistan, Katar, Uzakdoğu için çalan menajerler de oluyor ama bu teklifler arasında da resmiyete binen yok.
Burak Yılmaz'ın aklındaki rota ise ABD. Eğer Beşiktaş veya Galatasaray olmazsa, ayrı olduğu eşiyle birleşmek için ABD opsiyonunu birinci alternatif olarak önüne koymuş durumda.
(Fotospor)
YORUMLAR (6)
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aynen defolsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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hakan şükürün kankasıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Galatasaraya gel... Burnunu indir... selçuk gibi çorbana bakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hayırlı olsun AbiCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Sanki messi bundan cok konusuyorsunuz.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır